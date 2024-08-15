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Samsun'da Fındık Hasadı Yapıldı

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Samsun'un Çarşamba Ovası'nda protokolün katılımıyla fındık hasadı yapıldı. Samsun'da bu sezon 114 bin ton rekolte beklendiği açıklandı.

Samsun'un Çarşamba Ovası'nda protokolün katılımıyla fındık hasadı yapıldı. Samsun'da bu sezon 114 bin ton rekolte beklendiği açıklandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Yukarı Kavacık Mahallesi'nde 2024 yılı fındık hasat etkinliği düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Onur Can, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ve üreticiler katıldı.

"Ordu ilinden sonra ikinci sıradayız"

Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, toplam da 1 milyon 240 bin dekar alanda bu yıl yaklaşık 114 bin 081 ton fındık rekoltesi beklediklerini söyledi. Sağlam, "Bugün Çarşamba ilçemizde taban araziler dediğimiz düz yerlerde fındık hasadına başladık. 2024 rekolte tahminlerimizi 114 bin 081 ton olarak bekliyoruz. Türkiye genelinde Ordu ilinden sonra ikinci sıradayız. Hasatlarımız ova kesim dediğimiz alt kesimlerde 15 Ağustos itibarıyla başlarken, orta kuşaklarda ise 8 Ağustos'ta başladı. Üst kuşakta ise hasatlarımız 22 Ağustos'ta başlayacak" dedi.

"Kokarca ile mücadele devam edecek"

Kahverengi Kokarca zararlısı ile mücadeleye durmadan devam edeceklerini ifade eden Sağlam, "Geçtiğimiz daha yoğun bir şekilde kokarca ile mücadele etmiştik. Bu yıl geçen yıla göre daha az. Ama biz hasat sonrasında da mücadeleye durmadan devam edeceğiz. Çiftçilerimiz de bizimle beraber bu mücadelede bizlerin tavsiyesi doğrultusunda bizlere yardımcı olsunlar. Hem evlerinin, ambarlarının ilaçlamasını hem de zamanı geldiğinde bahçelerin ilaçlamasını bizimle iletişime geçerek yapsınlar. Herkes her yerde aynı ilacı atmak zorunda değil. Belki daha fazla ilaçlamamız gereken bir yer, belki de hiç ilaçlama yapmamamız gereken yerler var. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğünden gelen personellerimizin tavsiyelerine uysunlar. Bol bereketli sezon diliyorum" şeklinde konuştu

"File sistemi maliyeti düşürüyor"

Son olarak fındıkta file sisteminden de bahseden Sağlam, "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında küçük aile işletmelerinde fındık bahçelerimize file sistemi koyduk. Bunun yüzde 50'sini bakanlığımız, yüzde 50'sini ise çiftimiz karşılamakta. File sistemi çok büyük kolaylık sağlıyor. İşçi maliyetlerini düşürüyor. Çiftçilerimiz il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat ederek bu filelerden alabilirler" diyerek sözlerini tamamladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çarşamba Ovası Çarşamba Ekonomi samsun Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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