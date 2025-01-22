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Samsun'da Fındık Budama Yarışması Heyecanı

Samsun'da Fındık Budama Yarışması Heyecanı
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Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen fındık budama yarışması, üreticilerin katılımıyla heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışma sonunda dereceye girenlere ödüller verildi.

Samsun'un Terme ilçesinde üreticilerin katılımıyla fındık budama yarışması yapıldı. Yarışma heyecanlı anlara sahne oldu.

Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce fındık budama yarışması düzenlendi. Evci Mahallesi Ortaokulunda yapılan teorik eğitim ve akabinde bahçede yapılan uygulamalı budama eğitimi sonrası yazılı sınava giren üreticiler arasından ilk 7 üretici budama yarışmasına katılmaya hak kazandı. Yarışmaya katılan üreticilere fındık ocaklarında budama hünerlerini sergiledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Doç. Dr. İdris Macit ve Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Yüksek Ziraat Mühendisi Gökhan Ayar'dan oluşan jüri heyeti yarışmayı takip ederek puanlama yaptı. Yarışma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ümit Serdar, "Budama yarışmasında hastalıklı ya da kuruyan dalların çıkarılmış olmasına, daha önce budama yapılan kesim noktalarında kuruyan yer varsa onun kesilip kesilmemesine, yıllık sürgün uzunluğu çok kısa ise uç budama yapılıp yapılmamasına, yedek dal bırakılıp bırakılmamasına, bırakılan yedek dallarda uç alma yapılıp yapılmaması gibi faktörlere dikkat ettik" dedi.

Ödüller verildi

Yarışma sonrası dereceye giren ilk 5 üreticiye ödülleri dağıtıldı. Birinciye akülü sırt budama makası, ikinciye akülü budama testeresi, üçüncüye uzun saplı budama makası, dördüncü ve beşinciye budama seti hediye edildi. Programa Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale Baykal, Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, oda temsilcileri, teknik personeller ve üreticiler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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