Samsun'da Çarşamba ilçesinde yapılan mekanik otopark ve altyapı yatırımları hizmete alındı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba ilçesinde gerçekleştirdiği mekanik otopark, yol, su ve altyapı yatırımlarını törenle hizmete açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçede yapılan 1 milyar 100 milyonluk yatırımın açılışını yaparak, Samsun'un geleceğinin aydınlık olduğunu belirtti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılan mekanik otopark, yol, su ve altyapı yatırımları düzenlenen törenle hizmete alındı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İlçemizde 1 milyar 100 milyonluk yatırımın açılışını yapıyoruz. Samsun tarihi bir dönem yaşıyor. Geleceğimiz aydınlık" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çarşamba ilçesinde de 4,5 yılda dev bütçeli yatırımları hayata geçirdi. O yatırımlardan biri olan 5 Katlı 240 araç kapasiteli Doğu Yaka Mekanik Otoparkı ilçenin trafik ve park sorununa neşter vurdu. Büyükşehir Belediyesi 4,5 yılda Çarşamba ilçesinde su ve yol yatırımları gerçekleştirdi.4,5 yılda 143 mahallede 385 bin metre yol çalışması, 126 kilometre yol genişletme çalışması yaptı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (SASKİ) çalışmalarıyla ilçede 62 mahalle suya kavuşturuldu. Durusu Demiraslan İçme Suyu Arıtma Tesisi inşa edildi. İlçenin altyapı sorunlarını çözmek adında da 4,5 yılda 25 bin metre kanalizasyon hattı,14 bin metre yağmursuyu hattı döşendi.

Törenle hizmete alındı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen yatırımlar için 'hizmete alma töreni' düzenlendi. Doğu Yaka Mekanik Otoparkı önünde düzenlenen törende konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Söz verip de yapmadığımız hiçbir projemiz olmadı. Seçim kampanyasında 86 projenin sözünü vermiştik. Onların tamamını gerçekleştirmek nasip oldu. Mert Irmağı havzası da ihale aşamasında. Samsun'un ticarette sanayi de asıl gücü Çarşamba. Müthiş bir enerji ve sinerji var Çarşamba'da. Coğrafyasıyla, tarihiyle, marka değeriyle çok önemli bir ilçemiz.17 ilçemizdeki kırsal altyapıda verdiğimiz taahhüdü yerine getirmeyi Rabb'im bizlere nasip etti. İçme suyu noktasında aynı şekilde verdiğimiz sözü tuttuk. Yol, altyapı ve içme suyu tümünde bu yıl çalışmalar tamamlanıyor. Yalı Kafe'yi inşa ediyoruz. Dünya çapında bir kütüphane inşa ediyoruz. Herkese hitap edecek bir aile yaşam merkezi inşa ediyoruz. Bilim Merkezi bitti. Türkiye'de en mutlu insanların yaşadığı şehir Samsun olacak. Oraya doğru emin adımlarla yürüyoruz. Bugün Çarşamba ilçemizde 1 milyar 100 milyonluk yatırımın açılışını yapıyoruz. Samsun tarihi bir dönem yaşıyor. Geleceğimiz aydınlık" diye konuştu.

"Çarşamba 4,5 yılda önemli hizmetler aldı"

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "4,5 yılda Çarşamba'ya çok önemli hizmetler yapıldı. Hem Büyükşehir Belediyemiz, hem de ilçe belediyemiz tarafından. Şu anda bu bölgenin otopark sorununu çözecek projenin açılışındayız. Yine ilçemize altyapı noktasında ciddi yatırımlar yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımıza Çarşamba'ya yaptığı tüm yatırımlar için teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi ve açılış kurdelesi kesilerek yatırımlar hizmete alındı. Törende ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de birer konuşma yaptı. - SAMSUN