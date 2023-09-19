Samsun'da Beton Yollarla Ulaşım Altyapısı Güçlendiriliyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kentimizin dört bir yanında yaptığımız beton yollar ile ulaşım altyapımızı daha güçlü hale getiriyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, gerek kent merkezi gerek kırsal bölgelerde bulunan mahallelerde gerçekleştirdiği yol çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yol Yapım ve Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kentin dört bir yanında ulaşım problemleri tek tek çözülüyor. Bu kapsamda Tekkeköy ilçesinde fabrikaların bulunduğu bölgede geçiş güzergahında yer alan 1718'inci Cadde'de beton yol çalışması gerçekleştirildi. Yapılan beton kaplama uygulamasıyla caddedeki ulaşım altyapısı daha güçlü hale getirildi.

"Uzun vadeli kalıcı çözüm"

Kentin dört bir yanında ekiplerin yol çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimizin ulaşım altyapısını güncellemek için gece-gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beton yollar, ulaşım sorunlarına uzun vadeli kalıcı çözüm sunan bir uygulama. Yaptığımız beton yollar ile ulaşım altyapımızı daha güçlü hale getiriyoruz. Tekkeköy ilçemizde fabrikalarımızın bulunduğu güzergahta olan bu caddemizde de beton kaplama çalışması gerçekleştirdik. Burada ulaşımı daha konforu hale getirdik. Daha dayanıklı olan beton yolları yaparak vatandaşlarımıza uzun yıllar hizmet verecek bir yol ağı da oluşturmuş oluyoruz" diye konuştu.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Yol Yapım ve Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı Tekkeköy Şube Şefi Mustafa Gür ise "Sanayi bölgesinde bulunan 1718. Cadde'de bir çalışma gerçekleştirdik. Bu yolumuz şehrimizdeki birçok fabrikanın bulunduğu bölgeden geçen bir yol. Burada hızlı bir şekilde özel bir çalışma yaptık. Vatandaşlarımız artık daha güvenli bir şekilde yolumuzu kullanabilecekler" şeklinde konuştu. - SAMSUN