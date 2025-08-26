Samsun'da Balık Av Sezonu Hazırlıkları Tamamlandı

Samsun'da balıkçılar, 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek denize açılacakları av sezonunun hazırlıklarını tamamlama noktasına geldi.

Denizlerdeki av yasağı, 1 Eylül'ün ilk saatlerinde sona erecek. Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun'daki balıkçılar da denize açılarak ağlarını serin sulara serecek. Bu sene palamut olmayacağını öngören balıkçılar; çinekop, hamsi, istavrit, mezgit ve barbundan umutlu olduklarını belirterek, av için hazırlıklarda sona geldiklerini ifade ettiler.

"Bu sene hamsi bol olacak"

Bu yıl hamsinin bol olacağını söyleyen balıkçı Serkan Arslan, "Sezonun son hazırlıklarını yapıyoruz. Yeni ağlar yaptık, eskilerini onardık. Makine ve teknemizin bakımını tamamladık. Umutla yeni av sezonunun açılmasını bekliyoruz. Biz avcıyız, her seneye umutla başlıyoruz. Bu sene hamsinin bol olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah halkımız doya doya hamsi yer. Palamut avcı bir balık. Palamut bol olduğunda küçük balıkları yiyor. Denizde de orman kanunları geçerli. Büyük balık, küçük balığı yiyor. Palamutla çinekop bol olunca hamsi olmuyor. Bu sene palamut az olduğundan hamsi avcılığının olacağını düşünüyoruz" dedi.

"İşaretler palamudun olmadığı yönünde"

Bu av sezonunda palamuttan ışık alamadıklarını dile getiren Seyfettin Cemcit, "İyi bir sezon bekliyoruz. Bereketli bir avcılık dönemi geçireceğiz gibi görünüyor. Tüm balıkçılar hazırlıklarında sona geliyor. Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Bu sene Karadeniz'de mezgit, kalkan ve barbun avcılığı iş yapıyor. Hamsinin çıkmasına daha var. Ağ bakımı, boya, tamirat ve mekanik sorunlarla ilgileniyoruz şu anda. Palamut şu anda denizde yok gibi. İşaretler onu gösteriyor. İnşallah sezonun devamını gelir. Havaların soğumasıyla palamut belki karasularımıza gelir" diye konuştu.

"Hamsi bol, palamut az olacak"

İlk göstergelere göre hamsinin bol palamudun ise az olacağını belirten Recep Akkaya ise, "1 Eylül'de tüm kayıklar denize çıkacak. Bu sene hamsi bol görünüyor. Bununla doğru orantılı olarak palamut az görünüyor. İnşallah bereketli bir sezon geçer. Yakında ağları sermeye başlarız. Hazırlıklarda sona gelindi. Hamsi, istavrit ve çinekoptan ümitliyiz ama nasibimizde ne varsa ağa da o gelecek" şeklinde konuştu.

Av sezonunun açılmasını dört gözle beklediklerini ifade eden diğer balıkçılar ise bol ve bereketli bir dönem geçirmek istediklerini söylediler. - SAMSUN