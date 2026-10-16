Samsun'da 2026 Eylül'ünde konut satışı yüzde 5,2 düşerek 2 bin 912'ye indi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun'da eylül ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 2 bin 912'ye geriledi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, 2026 Eylül ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini paylaştı. Samsun'da eylül ayında konut satış oranları bir yılda yüzde 5,2 azalarak 2 bin 912 olarak gerçekleşti. 2 bin 912 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 2'si Samsun'da gerçekleşti. Böylece Samsun, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 14. sırada yer aldı.

Samsun'da ipotekli konut satış sayısı 427 oldu. Samsun'da 2 bin 912 konut satışının bin 411'i (yüzde 48,5) ilk satış, bin 501'i ise (yüzde 51,5) ikinci el satış olarak gerçekleşti.

İş yeri satışlarında ise Samsun'da toplam satış sayısı 247 olurken, bunların 64'ü ilk el iş yeri, 183'ü ikinci el iş yeri satışı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı