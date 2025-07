Samsun'da 2025 Yılı Hayvansal Üretim Hedefi Belirlendi

Samsun'da 2025 yılı için beyaz et, kırmızı et ve çiğ süt olmak üzere toplam 492 bin 236 ton hayvansal üretim planlanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hayvansal üretim planlaması kapsamında il genelinde 2025 yılı için asgari 33 bin 428 ton kırmızı et, 15 bin 57 ton beyaz et ve 443 bin 751 ton çiğ süt üretimi olmak üzere toplam 492 bin 236 ton üretim hedefliyor.

2026 yılında aynı planlama kapsamında kırmızı et üretiminin 34 bin 30 tona çıkması, beyaz et üretiminin 15 bin 328 tona çıkması ve çiğ süt üretiminin de 451 bin 738 tona çıkması öngörülüyor. 2027 yılında da hayvansal üretimin artması hedeflenirken söz konusu yılda kırmızı et üretiminin 34 bin 642 tona, beyaz et üretiminin 15 bin 604 tona ve çiğ süt üretiminin de asgari 459 bin 869 tona yükselmesi öngörülüyor.

Bu yıl planlanan 492 bin 236 ton hayvansal üretimin sürekli artarak 2026'da 501 bin 96 tona, 2027'de de 510 bin 115 tona çıkması için çalışma yürütülüyor. - SAMSUN