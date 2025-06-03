Samsun'da 2025'in İlk 3 Ayında 109 Bin Turist Konakladı

SAMSUN (İHA) – Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) verilerine göre Samsun'da 2025'in ilk 3 ayında 5 bin 501 yabancı, 103 bin 553 yerli olmak üzere toplam 109 bin 54 turist konakladı.

TGA 2025 Ocak-Nisan dönemi Samsun aylık tesise geliş yabancı sayılarını paylaştı. Verilere göre Samsun'da bu yıl ocak ayında tesislerde en çok kalan yabancılar Gürcistan, Özbekistan ve Rusya'dan gelen turistler oldu. Şubatta en çok Almanya, İzlanda ve Gürcistan'dan gelen turistler ve martta ise İran, Gürcistan ve Kuzey Kore'den gelen turistler Samsun'daki tesislerde kaldı. Bu 3 aylık dönemde 609 Gürcistan, 419 Almanya, 372 Rusya, 304 İran, 287 Kuzey Kore, 252 Özbekistan, 231 Azerbaycan, 203 İzlanda, 200 Irak ve 197 Çinli turist Samsun'da tesislerde konakladı.

Aylık tesislerde kalan yerli yabancı verilerine göre ise Samsun'da ocak ayında yabancı bin 516 turist, yerli 38 bin 279, şubatta yabancı 2 bin 70 turist, yerli 33 bin 194, martta ise yabancı bin 915 turist ve 32 bin 80 yerli turist olmak üzere 3 ayda 5 bin 501 yabancı, 103 bin 553 yerli olmak üzere toplam 109 bin 54 turist Samsun'da konakladı.

Öte yandan Samsun tanıtımları sosyal medyada yabancı ülkelerde milyonlarca izlenme sayısına ulaştı. - SAMSUN