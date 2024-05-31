Üye Girişi
Haberler

Samsun'da 15 Sulama Projesi Yatırıma Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığına gönderdikleri, 11 yatırımcıya ait 15 adet sulama projesinin Bakanlık Nihai Değerlendirme Komisyonunca onaylanarak yatırıma alındığını söyledi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Tarım ve Orman Bakanlığına gönderdikleri, 11 yatırımcıya ait 15 adet sulama projesinin Bakanlık Nihai Değerlendirme Komisyonunca onaylanarak yatırıma alındığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İbrahim Sağlam, "Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında, İl Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan İl Değerlendirme Komisyonumuz tarafından incelenen ve uygun görülerek bakanlığımıza gönderilen ve 11 yatırımcımıza ait 15 adet sulama projesi Bakanlığımız Nihai Değerlendirme Komisyonunca onaylanarak yatırıma alınmıştır. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Kapsamında bakanlığımızca açıklanan asil liste 27- 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü süre ile müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitesinde askı ilanı niteliğinde yayınlanacaktır. Bahse konu ilan, tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır. 19. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında ilimizde kabul edilen ve bakanlığımızca yatırıma alınan 15 adet proje için öncelikle bakanlığımıza teşekkür ediyor ve yapılacak olan bireysel sulama yatırımlarının üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İbrahim Sağlam Samsun Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti

Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti

 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title