Samsun'da 1,8 Milyon Kilogram Hamsi Denetlendi

Samsun'da 1,8 Milyon Kilogram Hamsi Denetlendi
Güncelleme:
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 96 balıkçı gemisinde toplam 1 milyon 843 bin 550 kilogram hamsiyi denetledi. Denetimlerin sürdürülebilir avcılık ilkeleri doğrultusunda devam edeceği açıklandı.

Samsun'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 milyon 843 bin 550 kilo hamsi denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde görevli su ürünleri kontrol görevlileri tarafından 9 kasım akşam saatlerinde başlayıp, 10 kasım öğlen saatlerine kadar devam eden denetimlerde Alaçam ilçesinde 4 balıkçı gemisinde 48 bin kg, 19 Mayıs ilçesinde 20 balıkçı gemisinde 483 bin 50 kg, Canik ilçesinde 30 balıkçı gemisinde 444 bin 650 kg, Terme ilçesinde 8 balıkçı gemisinde 90 bin kg ve Yakakent ilçesinde 34 balıkçı gemisinde 777 bin 850 kg olmak üzere il geneli 96 balıkçı gemisinde toplam 1 milyon 843 bin 550 kg hamsinin karaya çıkış noktalarımızda kontrolleri yapılarak karaya çıkarılmıştır. Balık stoklarının korunması ve gelecek nesillerin de hamsiyle buluşabilmesi için Hamsi avcılığının sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi için kota uygulaması kapsamında avcılığın kontrol ve denetimleri av sezonu boyunca da denetim ekiplerimiz tarafından aralıksız olarak devam edecektir" dedi. - SAMSUN

