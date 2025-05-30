Samsun Çarşamba Ticaret Borsası'ndan Kahverengi Kokarca ile Mücadele Vurgusu

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası'ndan Kahverengi Kokarca ile Mücadele Vurgusu
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ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, istilacı kahverengi kokarca zararlısına karşı topyekun mücadeleye yönelik gerekli adımların atılacağını belirtti. Tarım sektörünün sorunları ve çözüm önerileri üzerine düzenlenen toplantıda, Türk fındığı ve diğer tarım ürünleri için ortak çalışmalar yapılacağı ifade edildi.

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, istilacı kahverengi kokarca zararlısına karşı topyekun mücadele için gerekli adımların atılacağından şüphe duymadıklarını belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 81. Genel Kurulu öncesinde düzenlenen Tarım Kurulu toplantısına katılan ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz, tarım sektörünün güncel sorunları ve çözüm önerileri üzerine açıklamalarda bulundu. Başkan Yılmaz, "Tarım ülkemizin geçmişi, geleceği ve bugünüdür. TOBB Tarım Kurulu'nda Türkiye'nin tarımla ilgili mevcut sorunlarını ve çözüm önerilerini istişare etmek üzere yeniden toplandık. TOBB tarafından değerlendirilecek raporlarımız başkanımız tarafından ilgili makamlara iletilecektir" dedi.

"Kahverengi kokarca ile topyekun mücadelede gerekli adımların atılacağından şüphemiz yok"

Başkan Yılmaz, Çarşamba, Samsun ve Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarım ürünü olan ve Türkiye'nin tarım ürünü ihracatında zirvelerde konumlanan Türk fındığının ve fındık sektörünün sorunlarının çözümünde Tarım Kurulu'nun önemli bir araç olduğunun altını çizdi. Başkan Yılmaz, "Karadeniz Bölgesi'ni etkisi altına alarak, fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününde verim kaybına yol açan istilacı kahverengi kokarca zararlısı bir süredir bölgemiz adına büyük tehdit unsuru oluşturmaktadır. Daha önce de gündeme taşıdığımız ve başkanımıza aktardığımız üzere, bu zararlı ile topyekun mücadele edilmesi adına gerekli adımların atılacağından şüphemiz yoktur" şeklinde konuştu.

Ülkede üretimi yapılan tüm tarım ürünlerinin geleceğinin tasarlanması konularında kurulda görev alan ticaret borsası başkanları ile istişare içerisinde olunacağına da değinen Başkan Yılmaz, kurul üyeleri ile ortak çalışmalar sürdürüleceğini, tarım ürünlerinde üreticilerin, iş insanlarının, üyelerin ve sanayicilerin sorunlarının ve taleplerinin çözüme ulaşması için gereken tüm görüşmelerin yapılacağını da belirtti. Toplantıda ayrıca tüm bölgelerdeki illerde meydana gelen ve ürün kaybına yol açan zirai don sorunu da masaya yatırılarak muhtemel çözüm önerileri ve üreticiye yapılacak destek süreçleri hakkında görüşler bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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