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Samsun Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı, Fındık Ticaretinde Hileli İşlemlere Dikkat Çekti

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Samsun Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz, fındık alım-satım işlemlerinde hileli kantarcıların piyasa fiyatlarının üzerinde fındık alımı yaptığını ve düşük tartım yapıldığını belirtti. Başkan Yılmaz, bu durumun önüne geçmek için çalışmalar yürüttüklerini ve yetkililere bildireceklerini söyledi.

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz, "Üyelerimizden aldığımız şikayetlerde, faturasız ve borsa tescili yaptırmadan fındık alım-satım işlemleri yapıldığı, 'kantarcı' olarak tabir edilen bu kişilerin piyasa fiyatlarından yüksek rakamlarda fındık alımı yaptığı, hileli kantarlarda fındık çuvallarının çoklu tartılması ve kilogram olarak düşük çıkması gibi durumların yaşanmaya devam ettiğini görüyoruz" dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba'ya atanan Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam'ı makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Çarşamba ile ilgili olarak Kaymakam Sağlam'a bilgiler veren Başkan Kazım Yılmaz, Kaymakam Sağlam'a Çarşamba'nın fındığını ve fındık üreticisini korumak amaçlı yapılacak çalışmaları aktardı.

Başkan Yılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada fındık için mücadele ettiklerini belirterek, "Coğrafi konumu açısından şanslı bir şehir olarak, yüzyıllardır bu toprakların ekmeğini yiyor, ticaretini yapıyoruz. İlçemizin en önemli geçim kaynağı olan katma değerli ürünü fındığın değerini muhafaza etmeye çalışıyoruz. Fındık sezonu olması münasebetiyle üyelerimizden aldığımız şikayetlerde, faturasız ve borsa tescili yaptırmadan fındık alım-satım işlemleri yapıldığı, kantarcı olarak tabir edilen bu kişilerin piyasa fiyatlarından yüksek rakamlarda fındık alımı yaptığı, hileli kantarlarda fındık çuvallarının çoklu tartılması ve kilogram olarak düşük çıkması gibi durumların yaşanmaya devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi fındığı etkileyen faktörlerin tespitini yapmak ve ilgili makamlara bildirmek amacıyla yakın bir zamanda kaymakamlığımıza bu konuyu aktaracağız" diye konuştu.

Borsanın görevinin, rekabeti bozucu etkileri olabilecek uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, fındık piyasasında oluşabilecek tüm haksız rekabet faaliyetlerinin engellenmesi için çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Fındık ticareti ile ilişkisi bulunmayan bu kişiler hakkında şikayetler için borsaya başvuruda yapılabileceğini de söyleyen Yılmaz, son birkaç yıldır Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ile konunun takibinin yapıldığını, ihbarların emniyet, jandarma ve vergi dairesine bildirilebileceğinin altını çizdi.

Bugüne kadar görev yapan kaymakamların şehrin gelişmesinde önemli katkıları olduğunu söyleyen Yılmaz, "Birlikte Çarşamba'ya önemli katkılar sağlayacak ve başarılı hizmetlere imza atacağımıza inanıyorum. Yeni görevinizde sizlere başarılar diliyorum. İlçemize hoş geldiniz" şeklinde konuştu.

Karşılıklı istişare ile ilerleyen ziyaret sonrası Kaymakam Sağlam, ziyaretlerinden dolayı Başkan Yılmaz ve borsa meclisine teşekkür etti.

Ziyarette; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyesi Onur Bahattin Yılmaz ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin de hazır bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kazım Yılmaz Çarşamba samsun Borsa

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