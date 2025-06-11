Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda Yolcu ve Uçak Trafiği Artış Gösterdi

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda Yolcu ve Uçak Trafiği Artış Gösterdi
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Samsun-Çarşamba Havalimanı, 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde toplam 579 bin 770 yolcu ile 6 bin 251 uçak trafiği kaydetti. Mayıs ayı itibarıyla iç hatlarda 115 bin 963, dış hatlarda ise 10 bin 862 yolcu hizmet aldı.

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda 5 aylık (ocak-mayıs) dönemde yolcu trafiği 579 bin 770, uçak trafiği ise 6 bin 251 oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nın 2025 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 115 bin 963, dış hat yolcu trafiği 10 bin 862 oldu. Böylece mayısta toplam 126 bin 825 yolcuya hizmet verildi. Mayıs ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 439, dış hatlarda 99 olmak üzere toplamda bin 538'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise mayıs ayında toplamda bin 1 ton oldu.

5 aylık yolcu trafiği yarım milyonu geçti

Öte yandan 5 aylık (ocak-mayıs) dönemde ise Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 579 bin 770, uçak trafiği 6 bin 251, yük trafiği ise 4 bin 897 ton olarak gerçekleşti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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