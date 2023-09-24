Samsun Çarşamba'da Tekstilkent Projesi İle İstihdam Artacak

Samsun'un Çarşamba ilçesinde istihdama büyük katkı sağlayacak olan Tekstilkent'te çalışmalar devam ediyor. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Organize sanayi bölgemizde 7 bin 500, Tekstilkent'te 2 bin 500 kişiye iş olanağı sağlayacağız. Fabrikalarımız sayesinde ilçemizde işsizlik kalmayacak" dedi.

Çarşamba Belediyesi, ilçeye yeni yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Çarşamba'da işsizlik gibi bir sorunun kalmayacağının altını çizen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Tekstilkent ile toplamda 10 bin kişiye iş olanağı sağlanacağını belirtti. Tekstilkent projesi ile Çarşamba'da 94 bin metrekare alan üzerinde 12 fabrika kurulacak ve 2 bin 500 kişiye istihdam olanağı sağlanacak.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Tekstilkent bölgemizde 3 fabrikanın inşaatı devam ediyor. Bir fabrikamızın hazır betonları yapılıyor, tasarımı bitmek üzere. Diğer 2 tanesinde de çalışmalar devam ediyor. Biri demir bağlama aşamasında bir tanesinin de temel kazısı yapılıyor. Bu şekilde yaklaşık 10 tane fabrika inşaatımız olacak, 2 parselimiz şu anda boş. Tekstilken bölgemizi yaptığımız bu arsayı, 2020 yılı ortalarında Maliye Hazinesinden 100 bin TL'ye satın almıştık. Yaklaşık 10 tane parselin satışından da belediyemize 30 milyon civarında bir gelir elde ettik. Şimdi de burada fabrikalar kuruluyor. İçinde bulunmuş olduğumuz fabrika Çarşambalı 2 yatırımcıya ait. Burada bir çorap fabrikası kuracaklar. Ben yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Yine diğer yatırımcılarımızdan kendileri tekstil üretecek olan yatırıcılarımız var. Tekstilkent ile yaklaşık 2 bin 500-3 bin kişilik bir istihdam hedefimiz var. 15 bin metrekare alanda çorap fabrikamızın çalışmaları devam ediyor. Tekstilkent bölgemizin içerisinin yollarını ve etrafının çevre duvarlarını da belediye olarak biz yapacağız. Trafiğe uygun hale getirecek yol çalışmalarımızı da gerçekleştireceğiz. Bir tarafta Organize Sanayi Bölgesi, bir tarafta Tekstilkent ile bu bölge tamamen Çarşamba'nın sanayi ve istihdam alanı haline gelmiş oluyor" diye konuştu.

"Fabrikalar 2024'te tamamlanacak"

Başkan Doğan, "İnşallah Tekstilkent'te yılbaşına kadar bütün fabrikaları bitirmeyi planlıyoruz. Çünkü yapmış olduğumuz betonarme inşaatlar hazır beton şeklinde geldiği için hemen kurulan yapılar, dolayısıyla da çok zaman almıyor bizim açımızdan. Hızlı bir şekilde de imalatlar devam ediyor. İnşallah gelecek yıl itibariyle, nisan-mayıstan sonra burada insanların servis araçlarıyla, 2024'de, işe geldiği, akşam işinden tekrar evine gittiği bir alanı oluşturmuş olacağız. Şimdi yaklaşık bir 50 dönüm de yan tarafında bir yer var. Orayı da buraya katarak buradaki alanı daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Şimdiden Çarşamba'mıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

"İşsizlik sorunu ortadan kalkacak"

İlçede işsizliğin önüne geçeceklerini vurgulayan Başkan Doğan, şunları söyledi:

"İş, AŞ ve istihdam anlamında her 2 yatırımımız da sürüyor. Organize Sanayi Bölgemizde de yaklaşık 38 tane fabrika olacak. Orada da 7 bin 500 kişilik bir istihdam hedefi var. Tekstilkent bölgemizde de 2 bin 500 kişilik bir istihdamdan söz ediyoruz. Toplam 10 bin kişi bölgemizin işsizlik sorununu tümüyle ortadan kaldıracak. Özellikle kadın ve genç istihdamının tümüyle sağlanmış olacak. Bu konuda Çarşamba'da işsizlik kelimesinin artık unutulduğu bir dönemi inşallah gelecek dönemde hep beraber 2024'den sonra yaşamış olacağız. Bir taraftan alımlar başlıyor bir taraftan buralar faaliyete geçiyor. Çarşamba'mıza hayırlı olmasını diliyorum." - SAMSUN