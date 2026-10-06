Samsun Çarşamba'da fındık üreticileri, fiyatlar düşük kalınca TMO'ya yöneldi

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık üreticilerinin Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ilgisi devam ediyor. Alım noktalarında yaşanan yoğunluk her geçen gün artarken, üreticiler ürünlerini belirlenen kriterlere göre TMO'ya teslim ediyor.

Serbest piyasada fındık fiyatlarının üreticilerin beklentisinin altında kalması, gözleri yeniden Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) çevirdi. Ürününü değerinde satmak isteyen Çarşambalı üreticiler, TMO'nun fındık alım noktalarında yoğunluk oluşturuyor.

Alım noktalarına getirilen fındıklar, görevliler tarafından gerekli kontrollerden geçiriliyor. Tartımı yapılan ürünler daha sonra analiz merkezine gönderilerek kalite ve alım kriterleri açısından değerlendiriliyor. Üreticiler, TMO tarafından açıklanan alım fiyatından ve kurumun ürün kabul oranından memnun olduklarını dile getiriyor.

TMO'nun alım kriterlerine uygun bulunan fındıkların bedelleri, ürünün teslim edilmesinden itibaren en geç 23 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılıyor. Fındık alımlarının 31 Aralık tarihine kadar kesintisiz şekilde devam edeceği öğrenilirken, üreticiler randevularını TMO üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla oluşturabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı