Samsun Büyükşehir Belediyesi Araç Filosunu Genişletti

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 5 yeni iş makinesi ve 4 otobüsü daha araç filosuna dahil etti. Başkan Mustafa Demir, kalitenin öncelikleri olduğunu belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi 5 yeni iş makinesi ve 4 otobüsü daha araç filosuna dahil etti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, her projelerinde önceliklerinin kalite olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi araç filosunu genişletmeyi sürdürüyor. Yeni alınan 4 ekskavatör, 1 loder kepçe ve 4 otobüs bugün düzenlenen törenle hizmete alındı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) düzenlenen törende hizmete alınan otobüslerden birinin test sürüşünü direksiyon başına geçen Başkan Demir yaptı.

"5 kat verimlilik sağladık"

Törende konuşma yapan Başkan Demir, 174'ü kamyon, 34'ü ekskavatör, 21'i yükleyici, 20'si kepçe ve 22'si beton mikseri olmak üzere sadece yol işlerindeki araç sayısının 427'ye ulaştığını belirterek, "Bu şehir çalışkan insanların olduğu bir şehir. En vizyoner, öncü ve örnek şehir olma noktasında çok büyük mesafe kat ettik. Herkese örnek olacak bir yapıya kavuştuk. Samsun çok cazip bir noktaya geldi. Önümüzdeki 30 yıl sanayide, istihdamda, altyapıda, turizmde bambaşka bir yere gelecek. Bu iş makineleri bize yetmeyecek hale gelecek. Nasip olursa önümüzdeki dönem yine bir çalışmayı başlatacağız. Kiralar çok yüksek. Aracın 3-4 aylık kirası, satın alma bedeli ile aynı. Biz araçları kendimiz alarak 5 kat verimlilik sağladık. Türkiye yüzyılı başladı, siz bu konuda öncü olacaksınız. 2'inci yüzyılın öncülerisiniz. Çalışmaya devam. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir birliktelikle bu şehre hizmeti sürdürüyoruz. Samsunlu hemşerilerime hizmette sınır yok. Bu şehir her şeyin en iyisine layık. Bizde onu yapmakla mükellefiz. Saathane Meydanı'nı, Şehir Kütüphanesi'ni düşünün, Subaşı Meydanı'nı düşünün. Her projemizde önceliğimiz kalite. Bu güzel şehrin 950 mahallesinin altyapısını bitirdik. Sizlerle biz harikalar oluşturduk" dedi.

Açılışa ayrıca Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Vekilleri Metin Köksal ve Ahmet Bayır ile daire başkanları, şube müdürleri ve görevli personel katıldı. Araçların hizmete alım töreni kurban kesimi dua edilmesinin ardından sona erdi. - SAMSUN