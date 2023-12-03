Samsun Büyükşehir Belediyesi 4 Bin 379 Kilometre Yol Çalışması Gerçekleştirdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, son 4 buçuk yılda 4 bin 379 kilometre yol çalışması yaparak 2 milyar 748 milyon 885 bin lira tasarruf sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kısa sürede ömürlük yollar yapıldığını ve maddi olarak büyük bir tasarruf sağlandığını belirtti.

Samsun'da, son 4 buçuk yılda 4 bin 379 kilometre yol çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, uyguladığı yöntemle bugünkü değerle 2 milyar 748 milyon 885 bin lira tasarruf sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Hem kısa sürede ömürlük yollar yaptık hem de maddi olarak çok büyük bir rakamın belediyemizin kasasından çıkmasını önledik" dedi.

Yatay kalkınmaya büyük önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün şehri yol ağıyla örüyor. Yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kendi imkanlarıyla yol yapım dönemini başlattığı 4 buçuk yılda 3 bin 492 kilometresi sathi kaplama, 574 kilometresi beton yol, 313 bin kilometresi sıcak asfalt olmak üzere 4 bin 379 kilometre yol çalışması gerçekleştirdi. 5 bin 200 kilometre yol ağı bulanan Samsun'da rekor yol çalışmasına imza atan Büyükşehir Belediyesi, uyguladığı yöntemle ve sağladığı tasarrufla da örnek oldu.

2 milyar 748 milyon 885 bin lira tasarruf

Konkasör tesislerinin sayısını artıran, beton santralleri, sıcak asfalt plentleri kuran, makine parkurunu güçlendiren Büyükşehir Belediyesi 4 bin 379 kilometre yolu kendi ekip ve malzemesi ile gerçekleştirdiği için bugünkü değerle 3 milyar 588 milyon 645 bin liraya mal etti. Büyükşehir Belediyesi, aynı kilometrede yol ihale usulü ile gerçekleştirilseydi, maliyeti bugünkü değerle 6 milyar 337 milyon 531 bin lira olacaktı. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, daha kaliteli ve ömürlük yolları daha kısa sürede inşa ederken, hem de uyguladığı yöntemle büyük tasarruf sağladı.

"Yol sorununun tamamını çözüyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tüm yol çalışmalarımızı kendi ekip ve ekipmanlarımızla, kendi ürettiğimiz malzemelerle gerçekleştiriyoruz. Biz göreve geldiğimizde bir söz vermiştik, 'vatandaşımızın yol sorunu kalmayacak' demiştik. Yol sorununun tamamını çözüyoruz. İhale dönemine kıyasla daha kaliteli, daha ömürlük yollar inşa ettik. Daha kısa sürede tamamladık. Yatay kalkınma noktasında uyguladığımız yöntem örnek bir süreçtir. Hem bu kadar kısa sürede bu kadar ömürlük yollar yaptık hem de maddi olarak çok büyük bir rakamın belediyemizin kasasından çıkmasını önledik" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN