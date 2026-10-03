Haberler

Samsun Bafra'da çeltik üreticileri 600 traktörle alım fiyatı açıklaması talep etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Bafra'da çeltik üreticileri 600 traktörle alım fiyatı açıklaması talep etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik üreticileri, ürün alım fiyatlarının bir an önce açıklanmasını talep etti. Yaklaşık 600 traktörle 4 kilometrelik konvoy oluşturan üreticiler, artan girdi maliyetleri dikkate alınarak ürünlerinin değerinde alınmasını bekliyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik üreticileri, ürün alım fiyatlarının bir an önce açıklanmasını talep etti. Yaklaşık 600 traktörle bir araya gelen üreticiler, Samsun-Sinop kara yolunda 4 kilometrelik konvoy oluşturdu.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Bafra Ovası'nda çeltik hasadı devam ederken, üreticilerin gözü açıklanacak alım fiyatlarına çevrildi. Bafra'da yaklaşık 160 bin dekar alanda 173 bin ton civarında çeltik üretimi gerçekleştiriliyor.

Üreticiler, traktörleriyle Kolay Kavşağı'nda bir araya gelerek Samsun-Sinop kara yolunda konvoy oluşturdu. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki konvoy, Hastane Kavşağı'ndan dönüş yaparak Bafra Ziraat Odası önünde sona erdi.

Çeltik üreticileri, artan girdi maliyetleri dikkate alınarak ürünlerinin değerinde alınmasını ve alım fiyatlarının bir an önce açıklanmasını talep etti. Üreticiler, açıklanacak fiyatın üretim maliyetlerini karşılayacak ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlayacak seviyede olmasını beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın küplere bindiği an: Hayırdır oğlum, kovmadığıma dua et

Mehmet Şef'in küplere bindiği an: Hayırdır oğlum, kovmadığıma dua et
İrlandalı taraftarlar Filistin bayraklı tenis toplarıyla İsrail'i protesto etti

Maç durdu, herkes ayakta alkışladı! Görevliler bile şok oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filmleri aratmayan soygun girişimi! Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar

Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar
Flydubai uçağında kaptana baltayla saldıran yardımcı pilot için BAE'den açıklama: Terör eylemi girişimi

Pilotun kokpitteki baltalı saldırısı terör eylemi girişimi çıktı
Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı

Fon vurgununda kazandığı para ağızları açık bıraktı

Antalya'da pompalı tüfekle siteye giren şahıs serbest bırakıldı! Komşular tedirgin: Çocuklar aşağı inemiyor

Tüfekle sitede dolaştı, serbest kaldı! Çocuklar aşağı inemiyor
Şarkıcı Simge sahnede kendinden geçti

Ne yapıyorsunuz Simge Hanım?

Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti

Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yargıtay'dan ezber bozacak kira bedeli kararı

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira bedelinde ezber bozan karar