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Samsun, 940 Rus turisti taşıyan kruvaziyer gemisini 3 aylık sürede 7. kez ağırladı

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Samsun, haftada bir Rus turistleri misafir etmeye devam ediyor. 412 mürettebat ve 940 Rus turisti taşıyan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi, 3 aylık süre içerisinde 7. kez Samsun'u ziyaret etti.

Samsun, 940 Rus turisti taşıyan 412 mürettebatlı kruvaziyer gemiyi 3 aylık sürede 7. kez ağırladı.

Kruvaziyer turizminin gözdesi haline gelen Samsun, haftada bir Rus turistleri misafir etmeye devam ediyor. 412 mürettebat ve 940 Rus turisti taşıyan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi, 3 aylık süre içerisinde 7. kez Samsun'u ziyaret etti.

Rusya'nın Sochi Limanı'ndan önceki gün hareket eden kruvaziyer gemi, İstanbul ve Amasra'nın ardından bugün sabah saatlerinde Samsun Limanı'na demir attı.

Amasra'nın ardından Samsun'da karaya ayak basan Rus turistler gruplar ve bireysel olarak limandan ayrıldıktan sonra şehri gezip alışveriş yaptılar. Geminin akşam saatlerinden Samsun Limanı'ndan demir alarak Trabzon'a hareket edeceği öğrenildi.

Astoria Grande isimli kruvaziyer geminin bu ziyaretin ardından bakıma alınacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Amasra Samsun Denizcilik Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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