Haberler

Şalpazarı Yaylalarında Çalı Çileği Bereketi

Şalpazarı Yaylalarında Çalı Çileği Bereketi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinin yaylalarında sonbaharla birlikte çalı çileği toplayan yaylacılar, hem geleneksel ürünlerin hazırlanmasına katkı sağlıyor hem de bölge ekonomisine destek oluyor.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinin yüksek rakımlı yaylaları, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne büründü. Orman kenarlarında kendiliğinden yetişen ve yörede "çoban çileği", "çalı çileği" ya da "yaban mersini" olarak bilinen siyah renkli doğal meyveler, bölge insanının hem sofrasını hem de ekonomisini şenlendiriyor.

Bu günlerde kova, kutu ve sepetlerini ellerine alan yaylacılar, sabahın erken saatlerinden itibaren yaylaların serin ve temiz havasında bu lezzetli meyveleri topluyor. Toplanan çilekler yalnızca taze tüketilmekle kalmıyor, aynı zamanda reçel, marmelat ve pekmez gibi geleneksel ürünlere dönüştürülerek kış hazırlıklarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor ve sofraları süslüyor.

Sis Dağı Yaylası'nda yaylacılık yapan Hanım Bektaş çalı çileğinin bu bölgede yayla kültürünün vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayarak "Sonbaharın gelmesiyle kendiliğinden yetişip olgunlaşan bu çalı çilekleri doğal ve organik olması sayesinde yıllardır hem kültürümüzü yaşatıyor hem de sofralarımıza zenginlik katıyor. Biz bu çalı çileğini çocukluğumuzdan beri bu zamanlarda toplayarak mutfağımızda farklı şekillerde kullanıyor, sofralarımızda tüketiyoruz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi

10 milyon kişiye müjde! Erdoğan'ın seçim vaadi için tarih verildi
Hani oynuyordu? Güllü'nün 6. kattan düşmeden önceki görüntülerinde dikkat çeken detay

Hani oynuyordu? Güllü'nün son görüntülerinde dikkat çeken detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşandı

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşandı! Ayrılığın nedeni belli oldu
Asena boşanır boşanmaz Bülent Ersoy'la aynı sahneye çıkıyor

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Partneri de bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.