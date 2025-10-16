Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın 100. Yılı Kutlandı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluşunun 100. yılı, düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı. Törene, kamu kurumlarının temsilcileri, oda başkanları, iş dünyasının önde gelen isimleri ve çok sayıda davetli katıldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, törene katılarak yaptığı konuşmada, Salihli'nin bölge ve ülke ekonomisindeki stratejik önemine dikkat çekti.

Başkan Yılmaz konuşmasında, 1925 yılında kurulan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana ekonomik kalkınmanın öncü kurumlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi: "Cumhuriyetimizin henüz kuruluş yıllarında, 1925'te kurulan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, ülkemizin ekonomik bağımsızlığını sağlamaya çalışan öncü kurumlardan biri olmuştur.

Bu kurum, yüz yıldır tüccarın, sanayicinin ve girişimcinin sesi olmuş; ülkemizin kalkınma yolculuğuna kendi imzasını atmıştır."

Yılmaz, Salihli'nin üretim gücüyle yalnızca Ege Bölgesi'nin değil, tüm Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sunduğunu ifade ederek, "Tarımda kalite, sanayide çeşitlilik ve ticarette güven, Salihli'nin yüzyıllık başarısının temel taşlarıdır." dedi.

Başkan Yılmaz, Manisa TSO ile Salihli TSO'nun geleceğe dönük ortak projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek şu sözleri kaydetti: "Manisa'nın gücü, ilçelerimizin dinamizmiyle birleştiğinde ortaya çok daha büyük bir sinerji çıkıyor. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme, sürdürülebilir üretim ve KOBİ'lerin uluslararası pazarlara entegrasyonu gibi alanlarda birlikte çalışarak yeni bir vizyon ortaya koymayı hedefliyoruz."

Konuşmasının sonunda geçmişten bugüne görev yapan tüm oda başkanlarına, meclis üyelerine ve çalışanlara teşekkür eden Başkan Yılmaz, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bu kutlu kurumun 100. yılı, aynı zamanda geleceğe güvenle bakmanın ve yeni başarı hikayeleri yazmanın da başlangıcıdır. Salihli Ticaret ve Sanayi Odamızın 100. yılı kutlu olsun." - MANİSA