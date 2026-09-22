Haberler

Salihli İlçe Tarım, aynı ürünü 3. yılda eken çiftçinin destek alamayacağını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salihli İlçe Tarım, aynı ürünü 3. yılda eken çiftçinin destek alamayacağını açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere nöbetleşe ekimin önemini bildirdi. Müdürlük, 2019'dan bu yana üst üste aynı 3 ürünü ekenlerin 3'üncü yılda desteklerden yararlanamayacağını belirterek farklı ürünlerin planlı dönüşümlü ekilmesini tavsiye etti.

Manisa'nın Salihli ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere toprağın verimliliğinin korunması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından nöbetleşe ekimin önemine dikkat çekti.

Müdürlük tarafından yapılan bilgilendirmede, 2019 yılından bu yana üst üste aynı 3 ürünü eken üreticilerin 3'üncü yılda desteklerden yararlanamayacağı belirtildi. Çiftçilere, aynı ürünün sürekli ekilmesi yerine farklı ürünlerin belirli bir plan dahilinde dönüşümlü olarak yetiştirilmesi tavsiye edildi.

Nöbetleşe ekimin yalnızca bir ekim planı olmadığına dikkat çekilen bilgilendirmede, farklı bitkilerin toprağın besin maddelerini farklı şekilde kullanmasının toprağın dengesinin korunmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Bu sistemle birlikte aynı bitkinin arka arkaya ekilmesinden kaynaklanabilecek hastalık ve zararlıların yayılma döngüsünün kırılabildiği, gübre kullanımının azaltılabileceği ve verimliliğin artırılabileceği aktarıldı.

Özellikle baklagillerin köklerinde azot bağlayarak kendisinden sonra ekilecek ürün için toprağa katkı sağlayabildiği belirtilirken, farklı kök yapılarının toprağın havalanmasına ve sıkışmanın azalmasına da yardımcı olduğu kaydedildi.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, nöbetleşe ekimin aynı zamanda erozyonun ve toprak yorgunluğunun azaltılmasına, topraktaki biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve tarımsal üretimde kimyasal girdilerin azaltılmasına katkı sağlayabileceğine dikkat çekti.

Yapılan bilgilendirmede, "Nöbetleşe ekim sadece bir tarım tekniği değil; toprakla yapılan bir anlaşmadır. Toprağa 'Ben seni sömürmeyeceğim, birlikte yaşayacağız' demenin adıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Apartmanda katliam! 2'si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu

Katliam gecesi! Eve giren polis 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı
Nazilli'de 66 yıllık stadyum yıkılıyor

66 yıllık stadyum yıkılıyor! Rıdvan Dilmen efsanesi burada başlamıştı

Edirne'de firari anne-oğul yakalandı! İkisinin toplam cezası 31 yıldan fazla

Suçlar vahim, cezalar ağır! Kaçacak yerleri kalmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaylada adım atacak yer kalmadı! Herkes aynı taşın peşinde

Ünlü ismin fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM veto hakkını kaldırmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi çağrı: Veto hakkı kaldırılmalı
Vance konuşurken yayını kestiler! Sunucunun sözleri olay oldu

ABD'de deprem! 8 dakikada fişini çektiler
Taksimetre 920 lira yazdı, hesabına 920 bin lira geldi! İzmirli taksici parayı berbere dönüp iade etti

Hesabına 920 bin lira düşen taksici soluğu berberde aldı
TEKNOFEST robotu sıra gecesinde çiğköfte yoğurdu

Sıra gecesinde alışılmadık görüntü
Devlet hastanesinde skandal! Göçmen kadınları para karşılığı ameliyat etmişler, doktor dahil 3 tutuklama

Devlet hastanesinde skandal iddia! Göçmen kadınlara...
Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu

Sevgilisini o halde görünce kahroldu!