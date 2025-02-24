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Salihli Esnaf Kooperatifi, 810 Milyon Lira Kredi Verdi

Salihli Esnaf Kooperatifi, 810 Milyon Lira Kredi Verdi
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S.S. Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin mali genel kurul toplantısında Başkan Erdal Tunca, 2 yılda esnafa 810 milyon lira kredi kullandırıldığını açıkladı. Yeni hizmet binasının inşaatı da devam ediyor.

S.S. Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 2023-2024 yılları birleştirilmiş olağan mali genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Salihli ESKKK Başkanı Erdal Tunca, "2 yılda kullandırdığımız 810 milyon lira kredi ile Salihli ekonomisine can verdik" dedi.

3 bin ortağı bulunan S.S. Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 2023-2024 yılları birleştirilmiş olağan mali genel kurul toplantısı Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Destan Bulgay'ın yaptığı toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

"2 yılda 2 bin 700 ortağımıza toplam 810 milyon lira kredi"

Genel kurulda konuşan Salihli ESKKK Başkanı Erdal Tunca, 600'ü kadın toplam 3 bin aktif ortaklarının bulunduğunu söyledi. Kefilsiz kredi limitini 50 bin liraya çıkardıklarını belirten Başkan Tunca "2023 yılında bin 600 ortağımıza 420 milyon, 2024 yılında ise bin 100 ortağımıza 390 milyon olmak üzere toplam 2 yılda 2 bin 700 ortağımıza toplam 810 milyon lira kredi verdik. Esnaf ve sanatkarımıza kullandığımız 810 milyon lira kredi ile Salihli ekonomisine can verdik" dedi.

"Bu başarı bizim değil, sizlerin başarısıdır"

2021 yılında göreve geldiklerinde 2 bin 180 ortağa toplam 175 milyon lira kredi verdiklerini vurgulayan Başkan Tunca "2021 yılında kişi başı 80 bin lira olan kredi ortalamasındaydı. Bugün kişi başı kredi limitimizi 250 bin liraya çıkardık. Buda yüzde 212 artışa tekabül etmektedir. Takip oranı, plasman tutarı, aktif varlıklar olarak tüm veriler değerlendirildiğinde Türkiye'de bin kooperatif arasında ilk 30 kooperatif içerisindeyiz. Bölgemizde 23 kooperatif içerisinde ise Manisa merkezden sonra 2.sıradayız. Bu başarı bizim değil, sizlerin başarısıdır" diye konuştu.

"Kooperatifimiz binamız, esnaf ve sanatkarımıza hayırlı olsun

5 katlı yeni hizmet binası inşaatının devam ettiğini belirten Başkan Tunca, "Yeni hizmet binamızın kaba inşaatı şuan tamamen bitmiş durumdadır. İnşallah önümüzdeki genel kurul öncesi esnaf ve sanatkarımıza modern yeni binamızda hizmet vermiş olacağız. Yeni hizmet binamız şimdiden kooperatifimiz ile esnaf ve sanatkarımıza hayırlı olsun" dedi.

Genel kurulda eski ortak ve personellerden Hamza Ertuğrul'a plaket verildi. Ertuğrul'a plaketi Başkan Erdal Tunca ve Kooperatifin geçmiş dönem başkanlarından Halil Aşık birlikte verdi.

Konuşmaların ardından genel kurulda Başkan Erdal Tunca ve yönetimi, yapılan açık oylama ile güven tazeleyerek ibra edildi. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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