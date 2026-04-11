Salihli'de 'Monilya' tehlikesi

Manisa'nın Salihli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiçeklenme döneminde etkili olan monilya hastalığına karşı kiraz ve vişne üreticilerini uyardı. Hastalığın belirtilerine dikkat edilmesi ve doğru zamanda ilaçlama yapılması gerektiği vurgulandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kiraz ve vişne üreticilerini yakından ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiçeklenme döneminde etkili olan monilya (çiçek) hastalığına karşı üreticilerin dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, özellikle bu dönemde artış gösteren hastalığın çiçek, sürgün ve meyvelerde ciddi zararlara yol açabileceği vurgulandı.

Yetkililer, hastalığın ilk belirtilerinin çiçeklerde görüldüğünü belirterek, çiçeklerin taç ve çanak yaprakları ile üreme organlarında kahverengileşme meydana geldiğini, bu durumun zamanla tüm çiçeğe yayılarak "çiçek yanıklığı"na neden olduğunu ifade etti.

Hastalığın ilerleyen süreçte sürgün ve meyvelerde de etkili olduğuna dikkat çekilirken, sürgünlerde kuruma ve kanser yaralarının oluşabileceği, ince dalların tamamen kuruyabildiği belirtildi. Nemli ve yağışlı havalarda ise hastalıklı bölgelerde zamk oluşumunun görülebildiği kaydedildi.

Mücadelede doğru zamanlamanın kritik olduğuna dikkat çeken yetkililer, üreticilere şu uyarılarda bulundu: Çiçeklerin yüzde 5'i 10'u açtığında ilk ilaçlama yapılmalı Çiçeklerin yüzde 90'ı 100'ü açtığında ikinci ilaçlama uygulanmalı Uygun fungusitlerle yapılacak zamanında müdahalenin, ürün kaybını önlemede büyük önem taşıdığı ifade edildi. Yetkililer, üreticilerin hem verim kaybı yaşamamaları hem de hastalığın yayılmasını önlemek adına gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
