Salihli'de Üreticilere Zeytin Sineği Uyarısı
Manisa'nın Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin sineği zararlısına karşı üreticileri ilaçlama yapmaları için uyardı. Yüksek kesimlerdeki zeytinliklerin korunması için ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanılması gerektiği belirtildi.

Manisa'nın Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticileri zeytin sineği zararlısına karşı bir kez daha uyardı.

Salihli'de saha çalışmaları gerçekleştiren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytin sineğine karşı üreticileri bir kez daha ilaçlama çağrısında bulundu. Müdürlükten yapılan açıklamada "Salihli'nin yüksek kesimlerinde Poyraz, Gökeyüp, Kemer, Kurttutan, Hacıhıdır ve Bozdağ mahallerinde zeytinliği olan üreticilerimizin 31 Ağustos tarihine kadar zeytin sineğine karşı ruhsatlı bir bitki koruma ürünü ile mücadele yapmaları gerekmektedir" sözlerine yer verildi. - MANİSA

