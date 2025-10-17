Haberler

Salihli'de Tarım Organize Sanayi Bölgesi Çalışmaları Devam Ediyor

Salihli'de Tarım Organize Sanayi Bölgesi Çalışmaları Devam Ediyor
Manisa'nın Salihli ilçesinde kurulması planlanan Tarım Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Kaymakam Ali Güldoğan, projenin bölge ekonomisine sağlayacağı katkıları vurgulayarak, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız ile bir araya geldi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kurulması planlanan Tarım Organize Sanayi Bölgesiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçede kurulma aşamasında olan Tarım Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmaları değerlendirmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, Tarım Organize Bölgesi'nin kurulmasına yönelik devam eden hazırlık süreçleri, planlanan yatırımlar ve bölgenin Salihli'nin tarımsal kalkınmasına sağlayacağı katkılar ele alındı.

Kaymakam Güldoğan, projenin Salihli ve bölge ekonomisine katma değer sağlayacak önemli bir adım olduğunu vurgularken, iş birliği ve desteklerinden dolayı Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız'a teşekkür etti. - MANİSA

