Salihli'de Sultani Üzüm Hasadı Başladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan, Kemerdamları Mahallesi'nde başlayan sultani üzüm hasadına katıldı. Güldoğan, Salihli'nin üzüm üretiminin ülke ekonomisine katkısını vurguladı.

Manisa'nın Salihli ilçesi Kaymakamı Ali Güldoğan, Kemerdamları Mahallesi'nde düzenlenen üzüm hasadına katılarak, üzüm kesti.

Salihli'nin bereketli topraklarında yetişen dünyanın en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan sultani üzümün hasadı başladı. Kemerdamları Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasat programına katılan Kaymakam Ali Güldoğan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ve İlçe Tarım Müdürü Ali Demir üzüm kesti. Programda konuşan Kaymakam Güldoğan, Salihli'nin sultani üzüm üretiminde ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, "Salihli'mizin bereketli topraklarının bizlere sunduğu en değerli hazinelerden biri olan sultani üzüm hasadını gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Bu hasat, sadece bir tarım faaliyeti değil aynı zamanda emeğin, toprağa olan sevginin ve alın terinin somut bir ifadesidir. Sultani üzümümüz, sadece bölgemiz için değil, ülkemiz için de önemli bir ekonomik güç kaynağıdır. Üzümümüz taze ve kuru olarak pek çok pazara ulaşıyor, üreticimizin yüzünü güldürüyor. Bu üzüm bizlere sadece bugünün kazancını değil, geleceğe dair umudu da sunuyor. Bu sebeple üretimimizi modern yöntemlerle destekleyerek, ürünümüzün kalitesini ve pazar değerini sürekli artırmak hepimizin ortak hedefi olmalıdır" dedi.

Kaymakam Güldoğan, Salihli'nin Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sultani üzüm üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak üreticilere bol ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Programda Kaymakam Güldoğan, üzüm sergisini de gezerek yetkililerden üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
