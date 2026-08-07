Salihli'de bağ üreticilerine bağ salkım güvesi uyarısı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, bağ üreticilerini bağ salkım güvesine karşı uyardı. Yapılan açıklamada, bağ salkım güvesi 3. nesil çıkışlarının devam ettiği belirtilerek üreticilerin 8-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında ilaçlama yapmaları gerektiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan duyuruda, üreticilerin bağ salkım güvesine karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanarak bağlarını ilaçlamalarının önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, kullanılacak bitki koruma ürünlerinin hasat ile ilaçlama arasında geçmesi gereken bekleme süresine mutlaka uyulması gerektiği hatırlatılarak, hem ürün kalitesinin korunması hem de gıda güvenliği açısından etiket bilgilerinin dikkate alınması istendi.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin belirtilen tarihlerde gerekli mücadeleyi zamanında yapmalarının, bağ salkım güvesinin neden olabileceği verim ve kalite kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı