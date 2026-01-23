Haberler

Salihli'de hizmet zirvesi: Yatırımlar, projeler ve koordinasyon ele alındı

Salihli'de hizmet zirvesi: Yatırımlar, projeler ve koordinasyon ele alındı
Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde, kamu hizmetleri, tamamlanan yatırımlar ve planlanan projelerin ele alındığı İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı. Kaymakam Ali Güldoğan, hizmetlerin etkinliğini artırmak için kurumlar arası koordinasyona vurgu yaptı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısında ilçe genelinde yürütülen kamu hizmetleri, devam eden ve tamamlanan yatırımlar ile planlanan projeler ele alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, ilçe genelinde yürütülen kamu hizmetleri, devam eden ve tamamlanan yatırımlar ile planlanan projeler, İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı'nda ele alındı. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, Salihli İlçe Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya ilçe idare şube başkanları katıldı. Toplantıda, ilçede sunulan kamu hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirilirken, Salihli'nin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Devam eden ve tamamlanan yatırımların yanı sıra hayata geçirilmesi planlanan projelerin de ele alındığı toplantıda, hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı.

Kaymakam Güldoğan, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin en kısa sürede karşılanması amacıyla tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılmasına yönelik gerekli adımların atılmaya devam edeceğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
