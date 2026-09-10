Haberler

Salihli’de jeotermal hamlesi

Salihli’de jeotermal hamlesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa’nın Salihli ilçesi Organize Tarım Bölgesi’nde (OTB) jeotermal kaynakların değerlendirilmesine yönelik mevcut durum ve gelecekte yapılabilecek çalışmaların ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesi Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) jeotermal kaynakların değerlendirilmesine yönelik mevcut durum ve gelecekte yapılabilecek çalışmaların ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Salihli Kaymakamı ve Salihli Organize Tarım Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü Serhat Aladağ, Salihli OTB Müdürü Ali Demir ve ilgili teknik personel katıldı. Toplantıda Salihli OTB sınırları içerisinde bulunan jeotermal kaynaklar, mevcut kuyulara ilişkin teknik veriler ve ruhsat durumları değerlendirildi. Jeotermal kaynakların OTB kapsamında değerlendirilme imkanları ile önümüzdeki süreçte yürütülebilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri ise jeotermal kaynakların tarımsal üretimde kullanılması oldu. Kaynakların sürdürülebilir ve verimli şekilde değerlendirilerek Salihli OTB'nin enerji ihtiyacına katkı sağlaması ve jeotermal ısıtmalı sera yatırımlarında kullanılması amacıyla yürütülebilecek teknik ve idari süreçler ele alındı. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, bölgede bulunan jeotermal kaynakların tarımsal üretime kazandırılması ve sera yatırımlarında etkin şekilde kullanılması konusunda çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Maltepe’de silahlı saldırı! Özel harekat polisi sevk edildi

İstanbul'un orta yerinde silahlı saldırı! Özel harekat sevk edildi
İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesinde detaylar belli oldu

İstanbul'da kiralık sosyal konut için fiyatlar ve ilçeler belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

Bilim insanımız uyardı! Felaketin boyutu uydudan bile görülüyor
Okan Buruk'u çılgına çeviren hakem için Galatasaray'dan olay karar

Norveç Kasabı Eskas işte şimdi yandı!
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek

Seçmeninden bağış toplayan Özgür Özel'e mahkemeden kötü haber
65 yaşındaki Hatice'nin ölümünde Adli Tıp'tan kritik rapor! Savcı müebbet istedi

Önce cinsel saldırıda bulundu sonra öldürdü

Cepheye asker arayışı bu noktaya geldi! Tarlada yakalayıp götürdüler

Tarlada insan avına çıktılar
Savaşta bir ilk! Ukrayna'nın İHA'ları 3 bin kilometre gidip Rusya'yı vurdu

Dünya savaş tarihine geçecek saldırı

Tatil cennetinde turist kadına cinsel taciz rezaleti! 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Tatil cennetinde büyük rezalet! Yanına kar kalmadı