Salihli'de Biçerdöver Denetimleri Artırıldı

Manisa'nın Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki hububat hasadı sezonunun başlamasıyla birlikte biçerdöver denetimlerini artırdı. Hem verim kaybını azaltmak hem de çıkabilecek yangınlara karşı önlem almak amacıyla yapılan denetimlerde, sürücü belgeleri, dane kayıpları ve yangın güvenliği ön planda tutuluyor.

Müdürlük, biçerdöver operatörlerinin Biçerdöver Operatör Belgesi ya da G sınıfı sürücü belgesi olmadan hasat yapmalarına kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtti. Ayrıca hasat sırasında oluşan dane kaybı oranının %2'yi geçmemesi gerektiği vurgulandı.

Biçerdöverlerde en az iki adet 6 kilogramlık dolu yangın tüpü bulundurmanın zorunlu hale getirildiği bildirildi. Müdürlük, özellikle artan hava sıcaklıklarının yangın riskini yükselttiğine dikkat çekerek, üreticileri ve biçerdöver sahiplerini şu konularda uyardı: Hasat sırasında tarlada dolu su tankeri bulundurulmalı, Arazide sigara içilmemeli, Biçim yüksekliği arazi yapısına göre ayarlanmalı, Aşırı sıcaklık ve şiddetli rüzgar anlarında biçime ara verilmeli.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin bu kurallara uymalarının hem kendi ürünleri hem de çevredeki alanlar için büyük önem taşıdığını belirtti. Denetimlerin hasat süreci boyunca aralıksız devam edeceği bildirildi. - MANİSA