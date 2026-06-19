Salihlili bağcılara güveyle mücadele uyarısı

Manisa'nın Salihli ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bağ üreticilerini bağ salkım güvesinin ikinci nesline karşı mücadele konusunda uyardı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, bağ salkım güvesinin 2. nesline karşı larva (kurt) etkili ilaç kullanacak üreticilerin hava şartlarını da göz önünde bulundurarak ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile bağlarını ilaçlamaları gerektiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, bağlarda verim ve kalite kaybına neden olabilen mildiyö ve külleme hastalıklarına karşı mücadelenin aksatılmaması gerektiği vurgulandı. Üreticilerin, bağlarında yoğunluk görülmesi halinde unlubit zararlısına karşı da gerekli önlemleri almaları istendi.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin bağlarını düzenli olarak kontrol etmelerinin ve tavsiye edilen mücadele yöntemlerini zamanında uygulamalarının büyük önem taşıdığını belirtti. Tarımsal üretimde kalite ve verimin korunması için hastalık ve zararlılarla mücadelede gecikme yaşanmaması gerektiği ifade edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı