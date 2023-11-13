Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 98,33 Liradan Satıldı
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Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 98,33 liradan satıldı. STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Ayçiçek yağlık 14,72 TL/Lt (HMS), İç fındık 187,15 TL/Kg (TS), Kabuklu fındık 98,33 TL/Kg (TS).
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 98,33 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HMS: Hazır Müstahsil Satış
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Ayçiçek yağlık
|Lt
|HMS
|14,72
|İç fındık
|Kg
|TS
|187,15
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|98,33
TS: Tacir Satışı
Kaynak: AA / Ekonomi