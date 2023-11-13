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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 98,33 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 98,33 liradan satıldı. STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Ayçiçek yağlık 14,72 TL/Lt (HMS), İç fındık 187,15 TL/Kg (TS), Kabuklu fındık 98,33 TL/Kg (TS).

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 98,33 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Ayçiçek yağlıkLtHMS14,72
İç fındıkKgTS187,15
Kabuklu fındıkKgTS98,33
HMS: Hazır Müstahsil Satış

TS: Tacir Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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