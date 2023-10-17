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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 97,40 Liradan İşlem Gördü

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Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,40 liradan işlem gördü. STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Arpa (Kg) - HMS: 5,10, İnek sütü (Litre) - TS: 12,30, Kabuklu fındık (Kg) - TS: 97,40, Mısır dane (Kg) - TS: 5,34

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,40 liradan işlem gördü.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
ArpaKgHMS5,10
İnek sütüLitreTS12,30
Kabuklu fındıkKgTS97,40
Mısır daneKgTS5,34
TS: Tacir Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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