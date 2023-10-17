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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 97,40 Liradan İşlem Gördü

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,40 liradan işlem gördü. STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Arpa (Kg) - HMS: 5,10, İnek sütü (Litre) - TS: 12,30, Kabuklu fındık (Kg) - TS: 97,40, Mısır dane (Kg) - TS: 5,34