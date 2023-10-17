Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 97,40 Liradan İşlem Gördü
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Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,40 liradan işlem gördü. STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Arpa (Kg) - HMS: 5,10, İnek sütü (Litre) - TS: 12,30, Kabuklu fındık (Kg) - TS: 97,40, Mısır dane (Kg) - TS: 5,34
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,40 liradan işlem gördü.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
TS: Tacir Satışı
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Arpa
|Kg
|HMS
|5,10
|İnek sütü
|Litre
|TS
|12,30
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|97,40
|Mısır dane
|Kg
|TS
|5,34
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA / Ekonomi