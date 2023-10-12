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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 95,15 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,15 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,15 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Kabuklu fındıkKgTS95,15
Süs bitkisiKgTS104,06
İnek sütüLtTS12,30
Mısır daneKgTS4,93
Silaj mısırKgHMS1,62
HMS: Hazır Müstahsil Satış

TS: Tacir Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Mısır Ekonomi Haberler

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