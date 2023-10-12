Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 95,15 Liradan Satıldı
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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,15 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,15 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HMS: Hazır Müstahsil Satış
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|95,15
|Süs bitkisi
|Kg
|TS
|104,06
|İnek sütü
|Lt
|TS
|12,30
|Mısır dane
|Kg
|TS
|4,93
|Silaj mısır
|Kg
|HMS
|1,62
TS: Tacir Satışı
Kaynak: AA / Ekonomi