Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 95,15 Liradan Satıldı

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,15 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,15 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Kabuklu fındık Kg TS 95,15 Süs bitkisi Kg TS 104,06 İnek sütü Lt TS 12,30 Mısır dane Kg TS 4,93 Silaj mısır Kg HMS 1,62

TS: Tacir Satışı