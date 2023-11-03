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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 94,35 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 94,35 liradan satıldı. STB'de işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 94,35 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
ArpaKgTS5,72
İç fındıkKgTS184,78
Kabuklu fındıkKgTS94,35
Mısır daneKgTS5,73
Yemlik buğdayKgTS6,00
TS: Tacir Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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