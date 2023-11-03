Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 94,35 Liradan Satıldı
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Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 94,35 liradan satıldı. STB'de işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 94,35 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
TS: Tacir Satışı
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Arpa
|Kg
|TS
|5,72
|İç fındık
|Kg
|TS
|184,78
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|94,35
|Mısır dane
|Kg
|TS
|5,73
|Yemlik buğday
|Kg
|TS
|6,00
Kaynak: AA / Ekonomi