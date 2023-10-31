Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 91,25 TL'den Satıldı

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 91,25 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 91,25 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Yemlik buğday Kg TS 6,35 Kabuklu fındık Kg TS 91,25 İnek sütü Kg TS 10,50 Kırmızı biber Kg TS 32 Mısır dane Kg HMS 4,68

HMS: Hazır Müstahsil Satışı