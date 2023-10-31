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Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 91,25 TL'den Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 91,25 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 91,25 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Yemlik buğdayKgTS6,35
Kabuklu fındıkKgTS91,25
İnek sütüKgTS10,50
Kırmızı biberKgTS32
Mısır daneKgHMS4,68
TS: Tacir Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Ekonomi Haberler

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