Sakarya Ticaret Borsasında Kabuklu Fındık Kilogramı 91,25 TL'den Satıldı
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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 91,25 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.
Sakarya Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 91,25 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
TS: Tacir Satışı
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Yemlik buğday
|Kg
|TS
|6,35
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|91,25
|İnek sütü
|Kg
|TS
|10,50
|Kırmızı biber
|Kg
|TS
|32
|Mısır dane
|Kg
|HMS
|4,68
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA / Ekonomi