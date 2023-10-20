Sakarya Ticaret Borsası'nda Kabuklu Fındık Kilogramı 101,65 Liradan Satıldı

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 101,65 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.

Sakarya Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 101,65 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Şeker pancarı Kg HMS 1,53 Kabuklu fındık Kg TS 101,65 Mısır dane Kg TS 5,41 Silaj mısır Kg TS 2,30

HMS: Hazır Müstahsil Satış