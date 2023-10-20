Sakarya Ticaret Borsası'nda Kabuklu Fındık Kilogramı 101,65 Liradan Satıldı
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Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 101,65 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.
Sakarya Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 101,65 liradan satıldı.
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
TS: Tacir Satışı
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Şeker pancarı
|Kg
|HMS
|1,53
|Kabuklu fındık
|Kg
|TS
|101,65
|Mısır dane
|Kg
|TS
|5,41
|Silaj mısır
|Kg
|TS
|2,30
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: AA / Ekonomi