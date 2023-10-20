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Sakarya Ticaret Borsası'nda Kabuklu Fındık Kilogramı 101,65 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 101,65 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da verildi.

Sakarya Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı ortalama 101,65 liradan satıldı.

STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Şeker pancarıKgHMS1,53
Kabuklu fındıkKgTS101,65
Mısır daneKgTS5,41
Silaj mısırKgTS2,30
TS: Tacir Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Mısır Ekonomi Haberler

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