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Sakarya, Otomotiv İhracatında Başı Çeken İllerden

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Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 336 milyon 256 bin dolarlık dış satıma imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-mart döneminde ülke ihracatına yüzde 2,4 katkı sağlayan Sakarya ; İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada yer aldı.

Yılın ilk çeyreğinde 129 ülke ve 9 serbest bölgeye 1 milyar 336 milyon 256 bin dolarlık ihracat yapan Sakarya, sektörel bazda en çok dış satışı yüzde 86,1 ile otomotiv alanında gerçekleştirdi.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent, söz konusu sektörde 1 milyar 151 milyon 226 bin dolarlık ihracat yaparak yükselişini sürdürdü.

Kentten en çok ürün gönderimi yapılan ikinci sektör ise 36 milyon 755 bin dolarla demir ve demir dışı metaller oldu. Bu sektörleri 23 milyon 951 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 20 milyon 353 bin dolarla çelik, 17 milyon 61 bin dolarla makine ve aksamları, 16 milyon 809 bin dolarla fındık ve mamulleri takip etti.

En fazla ihracat Fransa'ya yapıldı

Ocak-mart döneminde kentten en fazla ihracat 185 milyon 997 bin dolarla Fransa'ya yapıldı. Bu ülkeye satış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,4 arttı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 155 milyon 663 bin dolarla Birleşik Krallık olarak kayıtlara geçti. Bunu 145 milyon 200 bin dolarla İtalya, 134 milyon 932 bin dolarla Polonya ve 103 milyon 431 bin dolarla Almanya izledi.

Yılın ilk çeyreğinde Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke ve ihracat rakamları şöyle:

Ülke2024 Ocak-Mart (Bin $)
Fransa185.997
Birleşik Krallık155.663
İtalya145.200
Polonya134.932
Almanya103.431
İspanya88.668
İsrail57.332
Belçika44.699
Bulgaristan42.900
Irak35.263

Kaynak: AA / Ekonomi

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