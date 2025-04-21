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Sakarya Gaz Sahası'nda İlk Faz Tamamlandı

Sakarya Gaz Sahası'nda İlk Faz Tamamlandı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sakarya Gaz Sahası'nda 2028'de günlük üretimin 40 milyon metreküpe çıkması ve tüm hanelerin doğal gaz ihtiyaçlarının Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılanması hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sakarya Gaz Sahası'nda 2028'de günlük üretimin 40 milyon metreküpe çıkması ve tüm hanelerin doğal gaz ihtiyaçlarının Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nın yanı sıra yeni sahalarda yeni keşiflerle ilgili çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Sakarya Gaz Sahası'nın birinci fazı tamamlandı. Yaklaşık 9,5 milyon metreküplük bir günlük üretimle şu anda artık ikinci fazın üretimine yani bunu 2 katına çıkaracak üretim aşamasının faaliyetlerine devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefte yeni sahalar var"

Yeni bulunan rezervleri üretime eklemek istediklerini kaydeden Bayraktar, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini söyleyerek "Sakarya Gaz Sahasının yanı sıra yeni sahalarda, yani keşiflerle alakalı çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Dolayısıyla bir taraftan üretimi arttırmak, bir taraftan da yeni keşiflerle bulduğumuz yeni rezervleri üretim rezervlerimize eklemek istiyoruz. Bu minvalde çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşımda da bulunan Bakan Bayraktar, "Enerjide Tarihi Rekor! Sakarya Gaz Sahası'nda ilk faz tamamlandı. Günlük 9,5 milyon metreküp üretim, 4 milyonu aşkın haneye yerli ve milli enerji" ifadelerine yer verdi.

"Her arayan bulamaz, ama bulanlar arayanlardır"

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her arayan bulamaz, ama bulanlar arayanlardır" sözüyle yola çıktıklarını, azmin ve inancın zaferini yaşadıklarını belirterek "Bu zafer, azmin ve millet iradesinin eseridir. Karadeniz'in 170 kilometre açığında kilometrelerce derinlikten, ülkemizin toprağına uzanan büyük enerji hamlesini büyütmeye devam edeceğiz. Enerjide bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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