Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarının Maaş Kartlarını TROY'a Taşıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının maaş kartlarını yerli kart TROY'a taşıma kararı aldı. Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ayrıca İsrail'e karşı yapılan boykot kararını da duyurdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının maaş kartlarını, Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen yerli kart TROY'a taşıma kararı aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kasım ayı olağan toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Korucuk Mahallesi'nde 240 konutluk proje için satış ön başvurularının 15 Kasım'da başlayacağını, ödeme konusunda da büyük kolaylıklar sunacaklarını belirtti.

Yüce, başvuruların KONUT AŞ tanıtım noktalarından yapılacağını aktararak, peşin alımlarda liste fiyatından yüzde 10'luk indirim uygulanacağını, yüzde 25 peşinatla başlayıp, 6 ayda bir yüzde 2 veya yüzde 3 ara ödeme, 84 aylık veya 120 aylık vadelerle de ödeme seçeneklerinin bulunduğunu anlattı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1 ayı aşkın süredir devam ettiğini anımsatan Yüce, şunları kaydetti:

"7 Ekim'den bugüne süregelen Filistin'deki insanlık dışı savaş bizlere İsrail'in insaftan ve vicdandan ne kadar yoksun olduğunu tüm çıplaklığı gösteriyor. Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde benzeri görülmemiş dram yaşanıyor. Hastaneler, okullar, camiler, mülteci kampları bombalanıyor. Yaşlı, kadın, çocuk demeden masum insanlar acımasızca katlediliyor."

Yüce, Gazzelilere umut olmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayarak, "Elimizle, dilimizle, kalbimizle ne var ne yoksa yapmaya gayret ediyoruz. İsrail'in yaptığı zulme sessiz kalmamak adına belediyemize ait iştirak ve tesislerimizden İsrail'e ait markaların ürünlerini kaldırdık. Bu anlamda her türlü boykot kararını hızla devreye alarak, bu terör devletine karşı hep birlikte mücadele vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kararlarına bir yenisini daha eklediklerini aktaran Yüce, "Çalışma arkadaşlarımızın maaş kartlarını milli ödeme yöntemi olan TROY'a geçiriyoruz. Gazze'deki masumların feryadı arşa uzanırken Büyükşehir Belediyesi olarak bu zulme ve işgale karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandı.