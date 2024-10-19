Üye Girişi
Haberler

Sahte vergi borcu e-postalarına dikkat!

Sahte vergi borcu e-postalarına dikkat!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşları sahte 'vergi borcunuz var' e-postalarına karşı uyardı. İşlemlerin resmi internet sitesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden yapılmasını istedi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sahte "vergi borcunuz var" e-postalarına karşı vatandaş ve mükellefleri uyararak, işlem ve ödemelerin Başkanlığın resmi internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılması gerektiğini bildirdi.

BAKANLIK UYARIYOR

Başkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bazı ulusal medya organlarında yer alan haberler ile Başkanlığa yapılan başvuru ve şikayetlerden, vatandaşlara ve mükelleflere Başkanlık adına sahte e-posta gönderilerek, vergi borçlarının olduğunun ve ödemeleri için Başkanlığın Dijital Vergi Dairesinin internet sayfasının (https://dijital.gib.gov.tr) kopyalanarak oluşturulan sahte bir siteye yönlendirilerek dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğunun anlaşıldığı bildirildi.

İNSANLAR SAHTE İNTERNET SİTELERİNE YÖNLENDİRİLİYOR

Bu şekilde gönderilen e-postalarla mükelleflerin sahte internet adreslerine yönlendirildikleri ve kredi kartı ile şahsi bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu veya benzeri yöntemler kullanılarak maddi menfaat temin etmeye veya kredi kartı bilgilerini elde etmeye yönelik sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerine karşı mükelleflerin ve vatandaşların dikkatli olmaları, bu tür e-postalara itibar etmemeleri gerektiği belirtildi.

ÖDEMELER RESMİ SİTELER ÜZERİNDEN YAPILMALI

Açıklamada, mükelleflerin bu tür sahte e-posta ve internet siteleri nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için işlemlerin ve ödemelerin Başkanlığın resmi internet sitesi (www.gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılmasının önemine işaret edildi. Açıklamada, böyle bir e-posta alan mükelleflerin, Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi.
Kaynak: AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dolandırıcılık Ekonomi Finans Hukuk

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

 'Yenidoğan Çetesi'nin katlettiği bebeğin babası, ölüm belgesindeki detaya isyan etti

Fırat Sarı'nın kurban ettiği bebeğin babası ölüm belgesindeki detaya isyan etti

 Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çetenin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi
AK Partili vekilden kendilerini eleştirenlere sert yanıt: O yolları baban mı açtı?

Bu nasıl bir üsluptur sayın vekil: O yolları baban mı açtı?
500

Yorumlar (1)

Enes İpek:

Paralar saga sola kaçmasın diye aklınız gidiyo dimi

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef eli böğründe tarifi! En güzel eli böğründe tarifi! Eli böğründe tarifi nasıl yapılır? Eli böğründe için malzemeler! Ali Çuhadar kimdir? MasterChef Kahramanmaraşlı Ali Çuhadar kimdir? Antalya elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Rıza Uçan kimdir? Sağlık Bakanlığı görevinden neden alındı? 19-20 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Güney Sudan Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Ergin kimdir? Metin Ergin hayatı ve biyografisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.