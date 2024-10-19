Sahte vergi borcu e-postalarına dikkat!

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sahte "vergi borcunuz var" e-postalarına karşı vatandaş ve mükellefleri uyararak, işlem ve ödemelerin Başkanlığın resmi internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılması gerektiğini bildirdi.

BAKANLIK UYARIYOR

Başkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bazı ulusal medya organlarında yer alan haberler ile Başkanlığa yapılan başvuru ve şikayetlerden, vatandaşlara ve mükelleflere Başkanlık adına sahte e-posta gönderilerek, vergi borçlarının olduğunun ve ödemeleri için Başkanlığın Dijital Vergi Dairesinin internet sayfasının (https://dijital.gib.gov.tr) kopyalanarak oluşturulan sahte bir siteye yönlendirilerek dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğunun anlaşıldığı bildirildi.

İNSANLAR SAHTE İNTERNET SİTELERİNE YÖNLENDİRİLİYOR

ÖDEMELER RESMİ SİTELER ÜZERİNDEN YAPILMALI