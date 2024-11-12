Sahte iş yerlerine 1.6 milyar lira ceza

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıt dışı ve sahte sigortalı işçi çalıştıran bin 713 sahte iş yerine 1 milyar 609 milyon 466 bin 742 lira idari ceza uygulandığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışan haklarının korunması, iş hayatının sürdürülebilirliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla iş yerlerine denetimler yaparak hak ihlallerinin önüne geçiyoruz. Unutulmamalıdır ki sosyal güvenlik haklarının korunması güvenli çalışma hayatının teminatıdır. Çalışma koşullarını güvence altına almak için çalışmalarımızı titizlikle yapıyor ve kapsamlı denetimler gerçekleştiriyoruz. 2024 yılının 10 ayında 100 bin 500 iş yeri denetlendi. Bin 713 sahte iş yeri tespit edildi. 17 bin 284 kayıt dışı çalışan tespit edildi. 67 bin 398 sahte sigortalı tespit edildi. 1 milyar 609 milyon 466 bin 742 lira idari para cezası uygulandı" ifadelerini kullandı.