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Sahte iş yerlerine 1.6 milyar lira ceza

Sahte iş yerlerine 1.6 milyar lira ceza
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında yapılan denetimlerde 1.713 sahte iş yerine toplam 1 milyar 609 milyon 466 bin 742 lira idari ceza uygulandığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıt dışı ve sahte sigortalı işçi çalıştıran bin 713 sahte iş yerine 1 milyar 609 milyon 466 bin 742 lira idari ceza uygulandığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışan haklarının korunması, iş hayatının sürdürülebilirliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla iş yerlerine denetimler yaparak hak ihlallerinin önüne geçiyoruz. Unutulmamalıdır ki sosyal güvenlik haklarının korunması güvenli çalışma hayatının teminatıdır. Çalışma koşullarını güvence altına almak için çalışmalarımızı titizlikle yapıyor ve kapsamlı denetimler gerçekleştiriyoruz. 2024 yılının 10 ayında 100 bin 500 iş yeri denetlendi. Bin 713 sahte iş yeri tespit edildi. 17 bin 284 kayıt dışı çalışan tespit edildi. 67 bin 398 sahte sigortalı tespit edildi. 1 milyar 609 milyon 466 bin 742 lira idari para cezası uygulandı" ifadelerini kullandı.

Sahte iş yerlerine 1.6 milyar lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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