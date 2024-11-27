Üye Girişi
Haberler
İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Ateşkes başladı! Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu

Tarihi antlaşmanın detayları belli oldu! Gündem yaratacak "gizli madde" iddiası

 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Esad' çağrısı

Özgür Özel "Ben de gelirim" diyerek duyurdu
Eski milletvekili emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti

Eski vekil çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulundu

Sahte dolar krizi sonrası Kapalıçarşı'da dolar alımı durduruldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 600 milyon dolar civarında sahne dolarların sürüldüğü öğrenildi. Sahte dolarlar gerçeğe yüzde 99 yakın. Vatandaşın ayırt etmesi imkansız. Para sayma makineleri de gerçek ve sahteyi tespit edemiyor. Döviz büroları ve bankalar dolar alımını durdurdu. Özellikle 50 doların sahtesinin piyasada olduğu belirtildi.

Türkiye'de son dönemde piyasada sahte dolarlar sürüldü. Gerçeğinden ayırt edilmesi neredeyse imkansız olan bu sahte paralar, para sayma makineleri tarafından bile tespit edilemiyor. Uzmanlar, bu durumun yazılım güncellemelerinin eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Sahte dolarların özellikle İstanbul Kapalıçarşı gibi yoğun para sirkülasyonu olan bölgelerde piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Kuyumcular ve döviz büroları bu durum karşısında tedbir almış durumda. Kapalıçarşı esnafı, sahte 50 dolarların yaygınlaşması nedeniyle birbirini uyararak bu banknotlarla işlem yapmayı reddediyor.

DW Türkçe'nin haberine göre; Kuyumcu Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Müşteriler 50 dolarla alışveriş yapmak istiyor ama kimse kabul etmiyor. Döviz büfeleri de almıyor. Esnaf bu konuda teyakkuzda" dedi.

"BANKALAR BİLE KABUL ETMİYOR"

Döviz ve altın piyasası uzmanı Adnan Kapukaya, "50 doları artık bankalar bile kabul etmiyor. İnsanlar tedirgin. Bu sahte paraları yapanlar 100 doları da üretebilir. Sorun çok ciddi" ifadelerini kullandı.

Yetkili Müesseseler Derneği Başkanı Mustafa Ünver, sahte paraların çoğunun Balkanlar, Ortadoğu ve Asya kaynaklı olduğunu belirterek, Türkiye'de de üretim yapıldığına dair bulgular olduğunu söyledi.

600 MİLYON DOLARLIK SAHTE PARA

Ünver, piyasada 500-600 milyon dolarlık sahte banknotların olduğunu söyledi. Uzmanlara göre, sahte 50 doları sıradan vatandaşın tespit etmesi çok zor. Ünver, "Orijinal para ile yüzde 99 eşleşen sahte bir banknotu anlamak mümkün değil. Para sayma makinelerinin yazılımları güncel olmalı" dedi.

Esnafın artık sadece üzerinde fligranı olan dolarları aldığı öğrenildi. Edilinen bilgiye göre; 100 doların da sahtesi yapıldı.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Feyenoord maçı sonrası kendine zarar verdi
img

Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden eleyen futbolcuyu da alıyorlar
img

Yeni yönetmeliğe karşı iş bırakacaklar: Aile Sağlığı Merkezleri 5 gün kapalı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı! Mehmed: Fetihler Sultanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Özgür Özel kimdir? Halk Tv konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linki BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Başakşehir-Petrocup maçı ne zaman? Başakşehir Petrocup maçı saat kaçta, şifresiz mi? (UEFA Avrupa Konferans Ligi) Ali Atay ne dedi? Oyuncu Ali Atay Maraş depremi açıklaması nedir? Samet Aybaba neden istifa etti? 27 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 27 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? 26 Kasım Salı reyting sonuçları! 26 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 26 Kasım'da kim zirveye çıktı? Resmi Gazete bugün (27 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.