Şahinbey Belediyesi Çiftçilere ve Hayvan Yetiştiricilerine Destek Sağlıyor

Şahinbey İlçesi'ndeki çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine her alanda destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bin 800 tonluk arpa buğday, 2 bin tonlukta gübre desteği protokolü imzalatarak bu alandaki destek miktarını 35 milyona çıkardı.

Yedi yıldan buyana çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine arpa, buğday, mercimek, mısır tohumu, gübre, hayvan yemi ve daha birçok önemli destekler sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ve Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan ile birlikte yeni bir destek protokolünü daha imzaladı. İmzalanan protokol ile birlikte Şahinbey Belediyesi çiftçilere bin 800 tonluk arpa buğday ve 2 bin tonlukta gübre desteği sağlayacak.

"Tahmazoğlu her alanda devletinin yanında"

Gaziantep'in çok güzel tarım alanlarına sahip olduğunu ifade eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Haftanın birkaç günü Gaziantep'e yapılan yeni hizmetler ile ilgili protokol yapıyoruz ve bunlardan da büyük keyif alıyoruz. Yapılan bu protokollerin birçoğunu da Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte yapıyoruz. Şahinbey Belediyesi herkesin gördüğü gibi sadece eğitimde ve dezavantajlı kesimlerde değil. Aynı zamanda varlığıyla ve o noktadaki sektörel gücüyle övündüğümüz Gaziantep'in tarım alanına ilişkinde yatırım yapıyor. Şehrimiz diğer özellikleri ile birlikte aynı zamanda çok güzel bir tarım alanı. Her konuda olduğu gibi tarım alanında da devletin yanında olan Şahinbey Belediyemizi ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı kısa göreve başladığı kısa sürede üç protokol imzaladığını belirterek, "Gaziantep'e geleli 3 hafta oldu ve üçüncü protokolü imzalıyorum. Gaziantep Valimiz Kemal Çeber'in önderliğinde tarıma vermiş olduğu desteklerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve Tarım İl Müdürümüz Mehmet Karayılan'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Çiftçimiz ürettikçe mutlu oluyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey'de ekilmeyen alan kalmadığını belirterek, "Şahinbey İlçemizde 80 tane kırsal mahallemiz var. Biz göreve başladığımızda 4.500 tane çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçimiz vardı. Bu sayı bugün itibariyle 7 bin 738'e yükseldi. Bu insanların köyden şehre değil şehirden köye göçtüğünü gösteriyor. Çünkü 7 yıldan buyana çiftçimizin kullandığı tohum, arpa, buğday, mercimek, gübre, hayvan yeminin yüzde 50'si belediyemiz tarafından karşılanıyor. Bu desteklerle hayvan yetiştiricilerinde ve çiftçilerimizde yüzde 100'e yakın bir artış oldu. Şahinbey İlçemizdeki ekili alan miktarı 80 bin dekar iken şuan 3 miyon dekara çıktı. Şahinbey'de ekilmeyen alan kalmadı. Bu destekler bu açıdan önemli. Çiftçilerimize verdiğimiz tohumları TİGEM'den gübreyi ise GÜBRETAŞ'tan alıyoruz. Yerli tohumun kullanılması ve yaygınlaşması bakımından bu konuyu da önemsiyoruz. Hayvan yemlerini ise hayvan yetiştiricilerimizin taleplerine göre alıyoruz. Böylelikle hayvancılığı da geliştirmiş oluyoruz. İmzaladığımız protokol ile çiftçilerimize bin ton arpa, 800 ton buğday ve 2 bin ton da gübre desteğinde bulunacağız ve bu verilecek desteğin yaklaşık maliyeti 60 milyon TL bu miktarın yarısı belediyemiz tarafından karşılanacak. Çiftçimiz ürettikçe ülkemiz kazandıkça biz çok daha mutlu oluyoruz. Bu anlamda bizlere destek olan Valimiz Kemal Çeber'e, Şahinbey İlçe Kaymakamımız Mehmet Emin Taşçı'ya ve Tarım İl Müdürümüz Mehmet Karayılan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Şahinbey belediyesi her alanda yanımızda"

Şahinbey Belediyesi'nin çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine her alanda destek sağladığını belirten Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan, "Şahinbey Belediyemiz arpa, buğday tohumu ve gübrede her zaman olduğu gibi yine çiftçimize destek olacak. Yaptığımız protokolün maliyeti yaklaşık 60 milyon TL bu rakımın 30 milyon TL'si Şahinbey Belediyemiz tarafından karşılanıyor. Allah kendilerinden razı olsun bugüne kadar çok projelere imza atıldı ve Şahinbey Belediyemizin destekleri ile Şahinbey İlçemizde yapılmayan bir şey kalmadı. Kadın çiftçilere dağıtılan çizmeden, çoban köpeklerinin aşılanmasına kadar bizlere her zaman destek oldular. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP