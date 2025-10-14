SAHA MBA Programı'nın Yedinci Dönemi Başladı

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay ekosisteminde liderlik kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen SAHA MBA Programı, bu yıl yedinci dönemine başladı.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bu dönem kapsamında ilk etkinlik, ODTÜ Araştırma Parkı'nda düzenlenen Geleneksel SAHA MBA Buluşmaları oldu. Buluşma, SAHA MBA Programı'nın paydaşlarını, eğitmenlerini, mezunlarını ve katılımcılarını bir araya getirdi.

Buluşmaya SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, TÜBİTAK TÜSSİDE Enstitü Müdürü Dr. Ali Doğan, ODTÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Feride Pınar Acar ve Prof. Dr. Tülin Gençöz katıldı.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil'in ev sahipliği ve destekleriyle düzenlenen buluşmada SAHA MBA ekosistemi, yeni dönem katılımcılarıyla bir araya gelirken, paylaşılan deneyimler ve projeler, kalıcı işbirlikleri için güçlü bir zemin oluşturdu.

ODTÜ ve SAHA İstanbul işbirliğinde yeni bir dönem

SAHA İstanbul ve TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliğiyle 6 yıldır başarıyla sürdürülen "Savunma Sanayiinin Liderlik Okulu" SAHA MBA, yedinci döneminde ODTÜ'nün akademik gücü ve bilimsel birikiminin katılımıyla kapsamını genişletti.

Bu yıl, "SAHA MBA Yöneticilik Gelişim Programı" ve "ODTÜ EMBA Programı" olmak üzere iki yapı, içerik ve süre açısından paralel ilerleyerek sanayi-kamu-üniversite ekosistemini tek çatı altında buluşturuyor.

Her iki program da Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Yetkinlik Hamlesi hedefleri doğrultusunda, savunma ve havacılık sektöründe görev yapan yöneticilere uluslararası standartlarda bir liderlik modeli sunuyor.

Katılımcılara teoriyi pratiğe dönüştürme imkanı tanıyor

ODTÜ EMBA ve SAHA MBA Programı, vaka analizleri, iş simülasyonları ve uygulamalı modüllerle desteklenen kapsamlı bir müfredat sunarak katılımcılara teoriyi pratiğe dönüştürme imkanı tanıyor.

ODTÜ EMBA Programı, akademik temeli güçlü yapısı ve yüksek lisans diploması ile mezunlarına akademik bir unvan kazandırırken, SAHA MBA Programı, savunma ve havacılık sektörüne özel içerikleri, sektörde önde gelen eğitmenlerin deneyimleri ve iş dünyasıyla güçlü bağları sayesinde yöneticilere sektörel derinlik ve stratejik yönetim perspektifi sağlıyor.

Stratejik liderler yetiştirmeyi sürdürüyor

SAHA MBA Programlarının ayırıcı özellikleri arasında, sektörün öncü firmalarından gelen yöneticilerin eğitim süreçlerine doğrudan katkı sağlaması, savunma sanayisinin önde gelen kuruluşlarına teknik ziyaretler ve mezunlar topluluğu ile yürütülen network ve proje odaklı faaliyetler yer alıyor.

Bu yönüyle SAHA MBA, Türkiye'nin kapsamlı sanayi ve ihtiyaç odaklı MBA programı olarak konumlanıyor. Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Yetkinlik Hamlesi doğrultusunda stratejik liderler yetiştirmeyi sürdürüyor.

SAHA MBA Programları, aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip dijital rozet desteğiyle çok paydaşlı, güçlü bir yapı olarak öne çıkıyor.

Bu çok paydaşlı yapı, güçlü akademik-sanayi işbirlikleri ve yenilikçi eğitim modeliyle SAHA MBA Programlarını savunma sanayisinin liderlik okulu konumuna taşırken, savunma ve havacılık sanayisinin nitelikli insan kaynağı ve stratejik lider ihtiyacına sürdürülebilir ve nitelikli bir çözüm sunuyor.