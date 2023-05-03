Sağlık-Sen Başkanı Doğan: Düşen Alım Gücü Gözden Kaçırılmamalı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı tüketici enflasyon verilerini değerlendirdi. Başkan Doğan, düşen alım gücünün gözden kaçırılmaması gerektiğini söyleyerek, "Enflasyona bağlı kayıplar giderilmelidir" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı, Nisan ayı tüketici enflasyonu verilerini değerlendirdi. Verilere göre, 2023 Nisan ayı enflasyon oranının yüzde 2,39 olduğunu kaydeden Doğan, bu oranla birlikte 4 aylık enflasyonun yüzde 15,21, enflasyon farkının ise yüzde 6,68 olarak gerçekleştiğine dikkat çekti. Sabit gelirliler için yıllık enflasyonun düşüşe geçmesinin önemli olduğunu dile getiren Doğan, "Bunun kadar önemli olan bir diğer husus da aylık enflasyon ve sahada oluşan gerçek enflasyonun düşmesidir. Ceplerimize yansıyan enflasyon ile resmi enflasyon oranı arasında çelişki olmamalı, düşen alım gücü gözden kaçırılmamalıdır" diye konuştu.

'ÇALIŞANLARIMIZI EZDİRMEYECEK DÜZENLEMELER BEKLİYORUZ'

Türkiye'nin ve devletin gücünü, büyüklüğünü ve emeğe verdiği değeri iyi bildiklerini kaydeden Doğan, "Enflasyon rakamlarını gündemimizden çıkaracak, piyasadaki enflasyon ile gerçek enflasyon karşılaştırmasına girmeyecek, çalışanlarımızı ezdiremeyecek düzenlemeler bekliyoruz. Enflasyona bağlı kayıplar giderilmelidir. Düşen alım gücü gözden kaçırılmamalıdır. Enflasyona bağlı kayıplar giderilmelidir. Sabit gelirliler için yıllık enflasyonun düşüşe geçmesi önemlidir. Bunun kadar önemli olan bir diğer husus da aylık enflasyon ve sahada oluşan gerçek enflasyonun düşmesidir. Ceplerimize yansıyan enflasyon ile resmi enflasyon oranı arasında çelişki olmamalı, düşen alım gücü gözden kaçırılmamalıdır. Enflasyon rakamlarını gündemimizden çıkaracak, piyasadaki enflasyon ile gerçek enflasyon karşılaştırmasına girmeyecek, çalışanlarımızı ezdiremeyecek düzenlemeler bekliyoruz. Enflasyona bağlı kayıplar giderilmelidir" dedi.