Sağlık Sanayi Kalkınma Zirvesi Ankara'da yapıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şube Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, Türkiye'nin sağlık alanında kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi gerektiğini belirterek, "Bunun yolu hem üretimden hem de kendi üreticimizin ürünlerini kullanmaktan geçiyor." dedi.

MÜSİAD Ankara tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen "Sağlık Sanayi Kalkınma Zirvesi" Ankara Hilton Garden Inn Otel'de yapıldı.

Yılmaz, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişmesi ve küresel bir oyuncu olmasında MÜSİAD'ın önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Bundan 30-40 yıl önce Türkiye'de teşhis ve tedavi amaçlı malzeme ve cihazların hemen hemen hepsinin yurt dışından temin edildiğini dile getiren Yılmaz, şu anda 5-6 kalem yüksek teknoloji cihaz haricinde Türkiye'nin üretemediği malzeme ve cihazın olmadığını kaydetti.

Yılmaz, dünyada sağlık sanayi pazarının neredeyse yarısının 10 şirketin elinde olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sağlık, zorlu rakiplerin olduğu, rekabetin şirketlerimizi zorladığı bir alan. Tabii bir de küresel anlamda yasal mevzuatlar da zorlayıcı unsurlardan bir tanesi. Bir tarafta global firmalar, diğer yanda her türlü ürünü anında kopyalayıp veya geliştirip ucuz insan gücüne dayalı üretimi ile Çin var."

"Dünyaya her şeyi üretebildiğimizi gösterdik"

Salgın döneminde iyi sınav veren sağlık sanayisinin, yaptığı ihracatla salgının etkilerini atlatmakta önemli rol oynadığına dikkati çeken Yılmaz, "Dünyaya da her şeyi üretebildiğimizi ve ihtiyaçlara cevap verebileceğimizi gösterdik. Ülkemizdeki sorunun üretmek değil ürettiğimizi ticarileştirmek olduğu ortaya çıkmış oldu." dedi.

Yılmaz, sağlık sanayisinde geliştirilmesi için çözülmesi gereken sorunlara da değinerek, bu sorunlardan bir tanesinin geri ödemelerin sözleşme tarihlerine uygun olarak yapılmaması, diğer sorunun da Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Tüzüğü (MDR) olduğunu söyledi.

Söz konusu tüzüğün gerekliliklerini zamanında karşılayabilen üreticilerin küresel rekabet avantajına sahip olacağını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizi ihracata yönlendirici ve ihracatlarını artırıcı politikalar oluşturarak, teşvik ve destekleri artırmamız gerekiyor. Ülke olarak sağlık alanında kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabilmeliyiz. Bunun yolu hem üretimden hem de kendi üreticimizin ürünlerini kullanmaktan geçiyor. Sağlık sanayisini geliştirici tedbirleri ivedilikle almalıyız."

Etkinliğe, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcıları Ertuğrul Soysal ve Faruk Özçelik, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de katıldı.

Konuşmanın ardından bakan yardımcıları ve katılımcılar, toplantı salonunda kurulan stantları gezdiler, yetkililerden ürünler hakkında bilgi aldılar.