AK Parti sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal düzenlemeler için tarih verdi: Mayıs ayında TBMM'de getirilecek

Sağlık çalışanlarının merakla beklediği yasal düzenlemelerle ilgili AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş tarih verdi. Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi; sağlık çalışanlarımız ile ilgili yasal düzenlemeleri mayıs ayı içerisinde TBMM'ye getirmeyi planlıyoruz" dedi.

EK ÖDEMELERDE ARTIŞ

Öte yandan AK Partili Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlayacaklarını vurgulayıp, şunları kaydetti:

"Öncelikle tabip ve tabip dışı personelin sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesine alınması sağlanarak görev aylıkları tek bir bordro ile ödenecektir. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir. Döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi daha etkin hale getirilecektir. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak yoğun ve özverili çalışan tabip ve tabip dışı personelin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır.

HEMŞİRELER DE 3600 EK GÖSTERGE KAPSAMINA ALINACAK

Ayrıca, yapılacak düzenleme sonrası tabiplerimizin bordroya tabi maaşları dikkate alınarak, emekli olduktan sonraki maaş kayıpları telafi edilecek şekilde emekli aylıklarında iyileştirme yapılacaktır. Burada vurgulamak isterim ki başta hemşireler olmak üzere diğer sağlık bilimi lisansiyerleri de 3600 ek gösterge kapsamı içine alınacaktır."

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi