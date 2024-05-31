Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yöneticileri Milletvekillerini Ziyaret Etti

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe Ankara'da bölge milletvekillerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ünal ve Altunpe beraberinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Hayri Boyacı ve Meclis Başkan Yardımcısı Rıfat Aynacı ile birlikte AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin, Durmuş Ali Keskinkılıç ile CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ı Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret etti.

Ziyarette Safranbolu ekonomisi, bölgenin sorunları ve Üyelerimizin istek ve talepleri iletildi.

Meclis Başkanı Cengiz Ünal ve Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, Safranbolu TSO tarafından gerçekleştirdiği Lavanta Kokulu Safran Bahçesi (Safranova) ve Markalaşma Yolunda Safran projelerinin detayları hakkında Milletvekillere bilgiler vererek proje hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. - KARABÜK